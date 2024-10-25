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ТАСС

Коротченко назвал договор с КНДР эпохальным

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Аналитик отметил, что северокорейцев в зоне СВО нет

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является эпохальным документом, который позволит поднять отношения Москвы и Пхеньяна в сфере безопасности на новый уровень. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это важнейший документ, который будет определять взаимные обязательства России и Корейской Народной Демократической Республикой в сфере безопасности и обороны. Собственно, документ эпохальный и он позволит поднять на новый уровень отношения в сфере обороны и безопасности между Москвой и Пхеньяном", - заявил Коротченко.

По его словам, все прописанные пункты договора могут быть реализованы по военной договоренности и при наличии факторов, которые вынудят стороны прийти на помощь друг другу.

При этом аналитик заявил, что нет никаких свидетельств присутствия в зоне СВО ни регулярных войск КНДР, ни северокорейских добровольцев. "Никаких фактов присутствия северокорейских регулярных частей, добровольцев в зоне СВО нет. Это первое. Второе - если Пентагон заявляет, что по их данным, они там присутствуют, значит, должны последовать доказательства", - отметил он.

Поскольку доказательств нет, продолжил Коротченко, можно сделать вывод, что эта информационная кампания необходима Западу для того, чтобы не допустить сокращения военных поставок и финансовой помощи Украине.

О договоре РФ и КНДР

Госдума ранее на пленарном заседании ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР. Согласно документу, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14 октября. 

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