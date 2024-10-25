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ТАСС

МИД Франции допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Иначе альянс окажется втянутым в конфликт с РФ, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Франция не возражает против приглашения Украины в НАТО, но речь о ее вступлении в альянс не может идти до окончания конфликта с Россией. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

"Франция поддерживает стремление Украины к НАТО и допускает возможность ее приглашения", - отметил он.

Отвечая на комментарий о том, что приглашение не означает вступления, Аддад указал, что "присоединение могло бы состояться после конфликта". "Иначе мы бы оказались в него втянуты", - добавил министр-делегат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев должны отказаться от идеи вступления Украины в НАТО. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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