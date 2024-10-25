Си Цзиньпин: инициатива Китая и Бразилии должна помочь урегулированию на Украине

Председатель КНР призвал проложить путь для политического решения вопроса

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Китайско-бразильская инициатива должна стать основой для мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов. <...> Мы должны содействовать скорейшей деэскалации, проложить путь для политического урегулирования", - заявил он, выступая на встрече "аутрич" / "БРИКС плюс" в Казани.

Как уточнил Си Цзиньпин, указанная инициатива позволит сформировать группу, включающую страны глобального Юга, которая будет способствовать реализации соответствующих задач.

В мае по итогам консультаций глава МИД КНР Ван И и спецпредставитель бразильского президента Селсу Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".