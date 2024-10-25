Войти
Lenta.ru

Стало известно новое место посадки индийского лунного аппарата Chandrayaan-4

276
0
0
Фото: Indian Space Research Organisation / Wikimedia
Фото: Indian Space Research Organisation / Wikimedia.

Лунный аппарат Chandrayaan-4 высадится между 85 и 90 градусами южной широты

Индийский аппарат Chandrayaan-4 должен высадиться на поверхности Луны между 85 и 90 градусами южной широты. Об этом изданию SpaceNews стало известно из выступления представителя Индийской организации космических исследований на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

По словам выступающего, программа Chandrayaan-4 будет включать пару аппаратов, запущенных на двух отдельных ракетах. Целью миссии станет сбор около трех килограммов образцов лунного грунта вблизи южного полюса, в районе которого, как предполагается, имеется водяной лед, и последующая их доставка на Землю.

Согласно показанным на мероприятии слайдам презентации, запуск лунной миссии состоится в 2027 — 2028 годах.

Ранее Chandrayaan-4 планировалось высадить в районе 69 градуса южной широты, где в августе прошлого года совершил мягкую посадку аппарат Chandrayaan-3.

В сентябре издание сообщило, что индийское правительство одобрило миссию Chandrayaan-4 по возвращению образцов с Луны. Бюджет миссии составляет 253 миллиона долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?