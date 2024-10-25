Стало известно новое место посадки индийского лунного аппарата Chandrayaan-4

Лунный аппарат Chandrayaan-4 высадится между 85 и 90 градусами южной широты

Индийский аппарат Chandrayaan-4 должен высадиться на поверхности Луны между 85 и 90 градусами южной широты. Об этом изданию SpaceNews стало известно из выступления представителя Индийской организации космических исследований на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.

По словам выступающего, программа Chandrayaan-4 будет включать пару аппаратов, запущенных на двух отдельных ракетах. Целью миссии станет сбор около трех килограммов образцов лунного грунта вблизи южного полюса, в районе которого, как предполагается, имеется водяной лед, и последующая их доставка на Землю.

Согласно показанным на мероприятии слайдам презентации, запуск лунной миссии состоится в 2027 — 2028 годах.

Ранее Chandrayaan-4 планировалось высадить в районе 69 градуса южной широты, где в августе прошлого года совершил мягкую посадку аппарат Chandrayaan-3.

В сентябре издание сообщило, что индийское правительство одобрило миссию Chandrayaan-4 по возвращению образцов с Луны. Бюджет миссии составляет 253 миллиона долларов.