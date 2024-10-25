МИД РФ: призывы Конгресса США усиливают напряжение на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ считает, что Пхеньян не будет задерживаться с ратификацией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Призывы Конгресса США к военному ответу в случае подтверждения наличия войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на Украине усиливают напряженность на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Думаю, что такие заявления следует отнести как раз к тем провокационным высказываниям, которые делают ситуацию на Корейском полуострове еще более напряженной", - отметил он.

КНДР не будет задерживаться с ратификацией договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой, считает Руденко.

"Корейская сторона, я думаю, особенно задерживаться не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.