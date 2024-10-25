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Компании рассказали о выживании в условиях доминирования SpaceX

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Фото: Joshua Conti / Globallookpress.com
Фото: Joshua Conti / Globallookpress.com.

SpaceNews: для выживания при доминировании SpaceX необходима диверсификация

Ракетостроительным компаниям для выживания в условиях доминирования SpaceX необходима диверсификация собственной деятельности. Об этом пишет SpaceNews.

Издание обратило внимание на дискуссию, развернувшуюся в ходе конференции Satellite Innovation, где сразу несколько представителей ракетостроительных компаний рассказали о том, что для привлечения инвесторов им необходимо искать альтернативные источники доходов.

«Я думаю, что диверсификация необходима», — заявил финансовый директор Rocket Lab Адам Спайс, добавив, что «одна из причин, по которой я не думаю, что в будущем у вас может быть компания, занимающаяся только запуском, заключается в том, что я не уверен, что инвесторы поддержат это».

По его мнению, если ракетостроительная компания не имеет многоразовой ракеты, то у нее нет будущего. «У одноразовых ракет на самом деле нет пути», — сказал он.

Генеральный директор Avio Джулио Ранцо заметил, что «либо вы найдете способ предоставить комплексное решение, которое использует синергию по всей цепочке создания стоимости, либо вам будет сложно конкурировать в мире, где все остальные интегрированы».

Ранее издание сообщило, что НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса.

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