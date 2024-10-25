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ЦАМТО

МИД РФ: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 24 октября. Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, а информационные волны вокруг этой темы связаны с желанием Киева получить от Сеула оружие.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее", – сказала она в ходе брифинга.

По словам М.Захаровой, "проследив цепочку событий", нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал все эти информационные волны".

"Ведь первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея", – отметила она.

По ее словам, это связано с тем, что Киев уже два года просит Сеул направить Украине летальное оружие.

"Главное, чтобы Южная Корея тоже не поддавалась на провокации, к которым ее активно подталкивает Запад", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Как напоминает агентство, президент Южной Кореи Юн Сок Ель на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тыс. военнослужащих, включая отряды спецназа, на СВО.

Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины о якобы отправке солдат для участия в конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".

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