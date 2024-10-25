Эксперт считает, что Франция стремится контролировать ресурсы Украины

Париж "пытается перетянуть на себя европейское одеяло" и демонстрирует готовность покровительства Киеву за счет размещения высокоточных систем, отметил программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заявления Франции о возможности размещения на Украине неядерных сил сдерживания может свидетельствовать о стремлении Парижа к контролю над ресурсами этой страны. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Ранее французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI заявил, что, по его мнению, "необходимо применить конвенциональное сдерживание России".

"Французы пытаются подтвердить свой ударный неядерный потенциал подобного рода заявлениями. Париж однозначно претендует на перспективный контроль над украинской территорией после завершения острой фазы конфликта, прежде всего для обеспечения доступа к остаткам ресурсной базы Украины. Неспроста ведь [президент Украины Владимир] Зеленский вписал в свой "план победы" пункт про обеспечение безопасности ресурсов страны", - сказал Степанов.

Он напомнил, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон "кичился бравурными намерениями направить свой военный контингент для поддержания жизнеспособности киевского режима". "Это заявление было успешно дезавуировано Елисейским дворцом. Вероятно, после комплексной оценки всего спектра возможных рисков подобных невзвешенных вербальных выпадов", - отметил эксперт.

По его словам, "просматривается попытка выхода Вашингтона из терминальной стадии схлопывающегося украинского сценария со всем набором вытекающих последствий - прежде всего непосредственно для ЕС". "Поэтому Франция пытается перетянуть на себя европейское одеяло будущего контроля над Украиной и демонстрирует готовность покровительства Киеву за счет размещения [на Украине] своих высокоточных систем", - считает Степанов.

Он напомнил, что Франция уже поставляла в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатые ракеты SCALP, которые могут рассматриваться в качестве одного из элементов "неядерного сдерживания". "Возможно, Лекорню также намекает на потенциальное развертывание на Украине гиперзвукового оружия наземного базирования VMaX, успешные испытания которого проведены в 2023 году", - добавил он. Он подчеркнул, что вряд ли "французское командование отдает себе отчет в неприемлемости для Москвы размещения подобных систем в российском приграничье и в незамедлительной реакции, вплоть до гарантированной ликвидации комплексов еще до момента их приведения в состояние боевой готовности".