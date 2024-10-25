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ЦАМТО

Заложен киль головного корабля MRCV для ВМС Сингапура

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Источник изображения: Фото: Singapore Navy

ЦАМТО, 24 октября. Командование ВМС Сингапура сообщило о состоявшейся 22 октября на предприятии компании ST Engineering Marine Limited церемонии закладки киля головного многоцелевого боевого корабля (MRCV).

Ожидается, что корабль поступит на вооружение ВМС Сингапура в 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года Министерство обороны Сингапура заключило с компанией Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) контракт на проектирование и строительство шести многоцелевых боевых кораблей MRCV.

Стоимость контракта не раскрывалась. Планируется, что шесть кораблей нового класса будут поставляться постепенно, начиная с 2028 года. Строительство платформ выполнит компания ST Engineering Marine Ltd. Предполагается, что корабли MRCV заменят принятые на вооружение в конце 1980-х годов ракетные корветы класса "Виктори", срок эксплуатации которых истекает.

Saab и датская судостроительная компания Odense Maritime Technology (OMT) являются разработчиками базового проекта MRCV. Позднее, не раскрывая подробности, командование ВМС Сингапура сообщило, что Thales и Leonardo были выбраны поставщиками боевых систем для MRCV.

Концепция корабля предполагает его оснащение системами искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Высокий уровень автоматизации и широкое применение необитаемых аппаратов позволят сократить численность экипажа без ущерба для боевых возможностей корабля.

Церемония резки первой стали для головного корабля MRCV состоялась на предприятии сингапурской компании ST Engineering Marine 8 марта 2024 года.

Известно, что по размерениям корабль MRCV будет немного больше фрегата (вероятно, его длина составит от 110 до 130 м, водоизмещение около 8000 т), получит две интегрированных мачты. Судя по рендерным изображениям, в состав вооружения войдут: 76-мм артиллерийская установка группы Leonardo, установка вертикального пуска (УВП) с ЗУР VL MICA NG и Aster B1 NT в носовой части, а также пусковые установки ПКР Blue Spear в средней части. На летной палубе и в ангаре, помимо вертолетов, будут размещаться БЛА вертолетного типа. MRCV может служить "материнским кораблем" для дистанционно управляемых систем, транспортировать и применять различные БЛА и беспилотные надводные аппараты.

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