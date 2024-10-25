Войти
Lenta.ru

Российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux

298
0
0
Bulkin Sergey/news.ru
Bulkin Sergey/news.ru.

Более десяти российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux

Разработчики ядра операционной системы Linux исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, ответственных за развитие проекта. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

В частности, в этом списке есть сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора». На текущий момент на ядре Linux работают крупнейшие российские операционные системы и широко используемый софт. Все сокращенные имели статус мейнтейнеров, то есть ответственных лиц, оценивающих изменения подсистем ядра Linux.

В свою очередь, основатель Linux Линус Торвальдс фактически подтвердил, что все 11 человек были отстранены из-за того, что имеют отношение к России. Он также напомнил об антироссийских санкциях. «Я финн. Вы думали, я буду поддерживать российскую агрессию?» — заявил он.

Ранее в России заявили, что страны Европейского союза в первую очередь наказывают сами себя антироссийскими санкциями, По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «они сами себя дурят и думают, что остальные этого не видят».

Также стало известно, что власти ЕС хотят возобновить дискуссию об ужесточении санкций против России в январе после окончания председательства в объединении Венгрии.

В свою очередь, власти Швейцарии решили расследовать деятельность фирм, которые обходят режим антироссийских санкций. Речь идет о тех организациях, которые используют дочерние компании в других государствах и тем самым игнорируют рестрикции, введенные против РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Швейцария
Проекты
Евросоюз
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?