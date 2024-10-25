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Европа испытает прототип скафандра

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Фото: CNES / Decathlon / Spartan Space / MEDES
Фото: CNES / Decathlon / Spartan Space / MEDES.

European Spaceflight: Европа проведет летные испытания прототипа скафандра

Национальный центр космических исследований Франции продолжит создание скафандра для внутрикорабельной деятельности. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В планы организации входит создание при помощи партнеров, поиск которых уже начался, прототипа скафандра, летные испытания которого состоятся на борту Международной космической станции (МКС). Издание отмечает, что первые исследования в этом вопросе провел Институт космической медицины и физиологии, сотрудничавший с компаниями Spartan Space и Decathlon.

Ранее компания Axiom Space продемонстрировала концепцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), разрабатываемого при содействии Prada в интересах НАСА для лунных миссий Artemis.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
C-27J
Компании
NASA
Проекты
МКС
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