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Военное обозрение

Западное издание назвало страны, выступающие против принятия Украины в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Западное издание Politico публикует материал, в котором говорится о реакции НАТО на один из пунктов «плана победы» Зеленского. Речь идёт о пункте, согласно которому Украину «должны пригласить в Североатлантический альянс».

Издание сообщает о том, что принципиальное несогласие с этим в составе НАТО выражают семь входящих в блок государств, причём в авангарде не желающих принимать туда Украину – Соединённые Штаты Америки и Германия.

Politico пишет, что оба этих государства опасаются быть втянутыми в прямую войну против России после принятия Украины в НАТО.

Также против принятия Украины в западный военный блок выступают Словакия и Венгрия. Причём авторы материала утверждают, что в Братиславе и Будапеште такая позиция связана с «пророссийскими настроениями».

Оставшиеся три страны из «списка Politico» - Бельгия, Словения и Испания. По их поводу приводится комментарий одного из функционеров НАТО, фамилия которого не называется:

Эти три страны просто прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят (принятия Украины в НАТО), как и Германия с США.

Наиболее рьяно поддерживающими вступление Украины в НАТО в любом виде и любых границах являются страны Прибалтики, власти которых, надо полагать, понимают, что их в скором времени США и Британия тоже попытаются вовлечь в прямой военный конфликт против России.

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Страны
Бельгия
Венгрия
Германия
Испания
Россия
Словакия
Словения
США
Украина
Проекты
NATO
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