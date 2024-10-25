Эксперт: Запад заменил удары вглубь РФ деньгами на БПЛА-дальнолеты для Киева

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что в связи с этим следует ожидать увеличения прилетов ударных дронов противника по российским объектам

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Западные страны заменили удары своим вооружением в глубину территории России на транш в размере $800 млн под артельное производство всех типов БПЛА на Украине, включая ударные беспилотники-дальнолеты. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"На днях вышла новость о выделении Западом огромных целевых средств под украинское артельное производство БПЛА всех типов. Открытая для публики часть этого транша - $800 млн. Для сравнения - это более 77 млрд рублей. Какие бы ни были первоначальные планы в плане Зеленского, но с Запада прозвучал четкий сигнал: мы разрешения на удары ординарными видами вооружений не дадим, но начнем от души финансировать ваше производство БПЛА всех типов. <…> Нам же, к сожалению, стоит ожидать значительного увеличения прилетов ударных БПЛА-дальнолетов противника по нашим объектам в ближайшие месяцы и кратного насыщения фронта всеми типами вражеских беспилотников, включая FPV-дроны", - сказал Кузякин.

Он напомнил, что одним из требований Зеленского к западным политическим элитам было "разрешение" на удары дальнобойными средствами поражения вглубь территории России. "Речь об ударах западными крылатыми ракетами и баллистическими неядерными ракетами. Зеленский этим требованием поставил западный истеблишмент в сложное положение. Такое разрешение явилось бы нарушением очередных красных линий в наших и без того разорванных отношениях с Западом. Иными словами, такое решение уверенно можно было расценить как прямое участие стран НАТО в ударах по нам. И российское политическое руководство в лице президента прямо об этом сказало", - подчеркнул Кузякин.

Глава ЦКБР отметил, что, несмотря на то, что конфликт на Украине носит относительно локальный характер, количество вовлеченных в него участников поистине глобально. "Многие транснациональные экономические структуры зависят от поставок из России сырья, металлов, удобрений и других важных ресурсов. Россия остается полноценным актором в международной политике и экономике. Мы даже близко не подошли к реализации всех возможных ответных мер на уровне международной торговли", - сказал эксперт.

Кузякин также призвал не сбрасывать со счетов эскалацию конфликта до применения "более мощных и ультимативных" видов вооружений с российской стороны, которые нельзя игнорировать. "В этом случае ситуация трудно поддается прогнозу, а значит, такое развитие не устраивает никого. В результате Запад сделал альтернативное предложение на требование Зеленского. И не исключено, что Зеленский вообще первоначально и рассчитывал на эту альтернативу, выкручивая руки своим западным кураторам. Не просто так Трамп называет его лучшим продавцом в истории. Запад вынужден был откупиться от необходимости давать такое разрешение", - сказал он.

Эскалация конфликта

Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что таким образом политическое руководство стран НАТО добилось двух целей: избежало щекотливой ситуации со своим непосредственным участием в войне против России и избежало куда больших трат на производство и поставку на Украину дорогостоящих средств поражения - крылатых ракет и неядерных баллистических ракет. "А администрация Украины получила негласный сигнал от Запада о начале эскалации конфликта в виде прокси-войны, где ударными средствами будет выступать все многообразие БПЛА на новой технологической платформе: это и FPV-дроны, и дальнолеты всех типов, и безэкипажные катера", - сказал Кузякин.

Специалист отметил, что, несмотря на неучастие Запада в нанесении непосредственных ударов по территории России, нельзя игнорировать "неприкрытое спонсирование артельного производства ударных беспилотников самой Украины". "Ущерб, который наносит масса дальнолетов, выпускаемых ежедневно с территории Украины по Мурманску, Белгороду, Курску, Воронежу, Жуковскому и другим городам, нельзя игнорировать. По совокупности ущерба эти удары без преувеличений могут быть соизмеримы с ударами обычных крылатых ракет, которые, к слову, проще сбить. Участие Запада в интенсификации производства дронов на Украине и кратном наращивании ударов ими по нашей территории все так же делает их прямыми участниками конфликта. Такое участие не так сильно отличается от разрешения применять свои дальнобойные средства поражения", - заявил глава ЦКБР.