Запуск спутника "Обзор-Р" перенесли на начало 2025 года

При этом на космодром его отправят в декабре 2024 года, отметил гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Запуск многофункционального радиолокационного аппарата "Обзор-Р" ожидается в начале 2025 года, а не в конце 2024, как сообщалось ранее. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Ракетно-космического центра "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.

"Подготовить и отправить космический аппарат [КА] "Обзор-Р" №1 на космодром планируется в декабре этого года, при этом запуск КА возможно осуществить в первом квартале 2025 года", - сказал Баранов, также напомнив, что бортовая аппаратура для аппарата поступила на предприятие в апреле.

Он добавил, что сейчас также идет техническое проектирование второго "Обзора-Р" - завершить этот этап работ планируется в мае 2025 года. "Запуск КА "Обзор-Р" №2 по государственному контракту планируется в 2029 году", - отметил Баранов. Кроме того, он подтвердил перенос запуск биологического спутника "Бион-М" №2 на следующий год.

О планах запустить "Обзор-Р" до конца года в июне сообщал заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.