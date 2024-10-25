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ТАСС

Корвет "Гремящий" выполнил практическую стрельбу по береговой цели "Калибром"

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Корвет "Гремящий", проект 20385
Корвет "Гремящий", проект 20385.
Источник изображения: Минобороны РФ

В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что дальность полета ракеты составила около 1,3 тыс. км

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил практическую стрельбу по береговой цели высокоточной крылатой ракетой "Калибр" на дальность 1,3 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу по береговой цели высокоточным комплексом "Калибр" из акватории Авачинского залива. Ракета "Калибр" в расчетное время успешно поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, дальность полета ракеты составила около 1,3 тыс. км. Отмечается, что особенностью выполнения практической стрельбы стал пуск ракеты в сложных метеорологических условиях. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" построен на заводе "Северная верфь". Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. Корабль прибыл на главную базу Тихоокеанского флота 30 ноября 2021 года вместе с подлодками "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

"Калибр" - российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро "Новатор" (в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: "Калибр-НК" (корабельного базирования) и "Калибр-ПЛ" (устанавливаемые на подводные лодки). 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
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Компании
Алмаз-Антей
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2020-й год
20385
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