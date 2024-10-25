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ТАСС

Лукашенко назвал смешными слова Зеленского об окончании СВО в 2025 году

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что это лишь "хотелки" украинского лидера

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал смешными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СВО на Украине закончится в 2025 году.

"Ляпнул на публику, понимая, что на нем сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание. <...> Это хотелки, это его желания - и не больше. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны", - сказал белорусский лидер в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на завершение конфликта не позднее 2025 года.

Президент Белоруссии добавил, что, по его мнению, в 2024 году военные действия на Украине не закончатся. 

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Белоруссия
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Украина
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