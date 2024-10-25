Суперзвезда немецкого популизма требует мира с Россией (The Economist, Великобритания)

Сара Вагенкнехт: Зеленский — причина, почему боевые действия никак не закончатся

Сара Вагенкнехт недавно выстрелила высокооктановым зарядом популизма по Германии, пишет The Economist. В центре ее политической программы находится Украина — точнее, мир. Вагенкнехт настаивает, что бескомпромиссное отношение Зеленского — это причина, почему боевые действия все никак не закончатся.

Мало кто из немецких политиков вызывает столько же споров, сколько Сара Вагенкнехт. Демагог и "путинофилка" для недругов и просто "Сара" для своих обожателей, Вагенкнехт выстрелила высокооктановым зарядом популизма в стране, которая всегда предпочитала сбалансированную политику на основе общего согласия. Неизменно в строгих пиджаках с воротником-стойкой, Вагенкнехт задает тон в немецком эфире своей эрудированной полемикой по Украине, иммиграции и другим острым вопросам. Ее идеологическая формула весьма причудлива, однако успех партии "Союз Сары Вагенкнехт", который она запустила только в январе, доказывает ее недюжинную политическую смекалку. И Вагенкнехт развила в себе поистине жутковатый талант заставлять других политиков плясать под свою дудку.

В интервью из своего парламентского кабинета в Берлине Вагенкнехт изложила свою политическую философию и цели. "Без известного лица никто даже не узнает, за что выступают молодые партии, — говорит Вагенкнехт, объясняя, почему она запустила партию со своим портретом и под своим именем (в итоге „Союз“ будет переименован, пообещала она). — У нас простая программа, которая соответствует пожеланиям многих. С одной стороны, социальная справедливость. С другой стороны, консервативная политика на основе культурных традиций, ограничения миграции и решения вопросов войны и мира".

"Левоконсервативная", по выражению самой Вагенкнехт, политика партии сочетает в себе привычный набор левых идей — высокие налоги для богатых, щедрые пенсии, повышенную минимальную заработную плату и скептическое отношение к крупному бизнесу — с националистической заботой о культурном самосознании и здоровой критикой воукизма (идеология агрессивной политкорректности в сочетании с обостренной тягой к так называемой "социальной справедливости"- прим. ИноСМИ). Обладательница докторской степени по микроэкономике, Вагенкнехт решительно поддерживает немецкую промышленную модель и ее основу в лице малого и среднего бизнеса. По ее мнению, именно хваленый "Миттельштанд" (средний класс — прим. ИноСМИ) обеспечит простых немцев достойной зарплатой и карьерой. Правительство Германии она называет "глупейшим в Европе" и считает, что оно подставило компании, наложив санкции на российский газ. При этом она сетует и на "дурость" экоактивистов, которые хотят запретить двигатели внутреннего сгорания — во многом источник исторического процветания Германии. И она не стесняется говорить о "крупных проблемах", сопряженных с нелегальной миграцией, которая, по ее словам, "совершенно раздавила Германию".

В центре политической программы Вагенкнехт находится Украина — точнее, "мир" в ее представлении. Давний критик НАТО и Америки из стана немецких крайне левых, где она провела юные годы и сложилась как политик, Вагенкнехт смотрит на украинский вопрос иначе, чем немецкие партии магистральной линии. Она осуждает спецоперацию Владимира Путина, но говорит, что она началась из-за законных опасений России насчет расширения НАТО. В июне депутаты "Союза" вместе с крайне правой "Альтернативой для Германии" бойкотировали выступление Зеленского в Бундестаге. К слову, именно его "бескомпромиссное отношение", по мнению Вагенкнехт, — одна из причин, почему боевые действия никак не закончатся. Что характерно, на такие взгляды есть спрос, особенно на востоке Германии.

Вагенкнехт говорит, что понимает запрос Украины на гарантии безопасности в случае мирного урегулирования, на котором она настаивает. Однако она бы предпочла, чтобы их дали такие страны, как Китай и Турция. Более того, в членстве Украины в НАТО, безусловно, должно быть отказано, поскольку именно российские опасения насчет альянса и привели к боевым действиям. Что же касается Германии, то было бы "разумнее", если бы Берлин придерживался "прежней политики посредничества между Россией, Восточной Европой и США", а не отправлял Украине оружие и танки, считает Вагенкнехт. Канцлера Олафа Шольца, она отвергла, назвав "вассалом" Америки. Такая характеристика многое говорит о ее мировоззрении и одновременно объясняет, почему немецкая элита считает ее настолько ядовитой. (Кроме того, надо отметить, что манера Вагенкнехт повторять путинские тезисы снискала ей популярность у кремлевской пропаганды.)

Вагенкнехт выросла в ГДР и оставалась истовой коммунисткой еще долгое время после падения стены. Политическая стезя привела ее в весьма радикальную партию "Левые", которая наследует коммунистам, некогда правившим Восточной Германией. Будучи соруководителем ее парламентской фракции в 2010 годах, Вагенкнехт стала постоянным гостем ток-шоу и прославилась как публицистка. Но ее напряженные отношения с левыми по вопросам иммиграции и образа жизни (в частности, она убеждена, что партию подмяли под себя подавшиеся в вегетарианство столичные жители), а также ее личная привлекательность и харизма сделали разрыв неизбежным. Прихватив с собой девятерых левых депутатов, Вагенкнехт заявила о намерении изменить "немецкую политику не на годы, а на десятилетия вперед".

И ее политический дебют стал, пожалуй, самым впечатляющим за всю историю Германии. В своем первом же испытании, на июньских выборах в Европейский парламент, "Союз Сары Вагенкнехт" набрал более 6% голосов. Затем последовали выборы в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге — восточных землях, где политика Вагенкнехт всегда пользовалась наибольшей популярностью. Двузначные результаты "Союза" во всех трех землях заставили партии магистральной линии — христианских демократов и социал-демократов — задуматься о коалиции с Вагенкнехт, учитывая насущную необходимость сохранить "санитарный кордон" вокруг "Альтернативы", чья политическая вотчина тоже на востоке. Год назад "Союза Сары Вагенкнехт" не существовало как такового. Сегодня она готовится войти во власть в трех из 16 земель в стране.

Впрочем, может, и нет. Успех ее партии ставит перед Вагенкнехт доселе чуждый вопрос: готова ли она пойти на неизбежные компромиссы, с которыми сопряжена власть? Есть причины в этом усомниться. Хотя сама Вагенкнехт ратует за компромисс по Украине, в Восточной Германии она играет достаточно жестко. В частности, она поставила на паузу коалиционные переговоры в Тюрингии, потому что меморандум трех потенциальных партнеров формально не отвергает недавнего соглашения о размещении американских ракет большой дальности с 2026 года — даже несмотря на то, что немецкие земли практически не имеют права голоса во внешней политике. И она пошла ва-банк, потребовав от переговорщиков ХДС в восточных землях отмежеваться от национального лидера партии Фридриха Мерца, который хочет, чтобы Германия поставляла больше оружия Украине.

Некоторые аналитики сочли столь возмутительные требования по символическим вопросам прелюдией к полному срыву переговоров или же попыткой выдавить соперников. Так, ХДС в Саксонии уже спасовала перед женщиной, которую некоторые называют нео-большевичкой. "Само собой разумеется, что коалиционные переговоры в первую очередь направлены на улучшение условий жизни, — говорит Вагенкнехт, сетуя на „запущенную“ немецкую систему образования. — Но вопрос войны и мира первичен, потому что, если война придет в Германию, думать об образовании будет бессмысленно". Такое отношение усугубило напряженность между Вагенкнехт и теми из ее однопартийцев, которые стремятся к власти. "Но мы не войдем в правительства, в которых мы неизменно разочаруем избирателей, — говорит Вагенкнехт. — Иначе успех нашей партии быстро закончится".

Сара Вагнер из Королевского Университета в Белфасте, которая изучает деятельность "Союза", считает, что Вагенкнехт не хочет, чтобы неизбежные в земельных правительствах компромиссы поставили под угрозу предстоящую в следующем году кампанию на федеральных выборах — ее приоритет. "Опора этой партии — оппозиционные взгляды, и это не сработает, если они войдут в правительство", — говорит она. Один источник в "Союзе" сообщил, что партия была бы рада сохранить текущую поддержку, которая по опросам составляет порядка 9%. Этого хватит, чтобы сделать "Союз" серьезной помехой, которая еще больше осложнит формирование коалиции, но при этом не выведет партию Вагенкнехт из ее оппозиционной зоны комфорта. Впрочем, возможно, ее это вполне устраивает.