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ТАСС

В США 13 организаций требуют от Байдена опубликовать стратегию по Украине

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Учреждения считают, что руководству страны нужна политика, включающая "в себя активное дипломатическое взаимодействие, ясные цели и реалистичные планы"

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Более десятка американских христианских организаций и занимающихся внешнеполитическими вопросами учреждений потребовали от администрации президента Джо Байдена опубликовать незасекреченную версию стратегии США по Украине. Об этом говорится в соответствующем письме, направленном американскому лидеру, госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину.

"Мы, 13 нижеподписавшихся организаций, представляющих религиозные, гуманитарные, правозащитные, аналитические и выступающих за открытое правительство учреждения, обращаемся к вам с настоятельным призывом немедленно опубликовать стратегию президента Байдена по войне на Украине, одобренную Конгрессом. По мере того как война на Украине продолжается, становится все более очевидным, что дипломатическое урегулирование конфликта - лучший способ обеспечить суверенное и процветающее будущее для Украины. Одна лишь военная помощь не позволит достичь этой цели", - отмечается в послании. Организации высказали "глубокую обеспокоенность в связи с тем, что администрация Байдена не опубликовала незасекреченную версию своей стратегии по Украине, как того требует закон". Они считают, что Вашингтону необходима четкая стратегия, определяющая политику США, "которая включает в себя активное дипломатическое взаимодействие, ясные цели и реалистичные планы".

Ранее Белый дом направил Конгрессу засекреченную версию своей стратегии по Украине. Но республиканцы в Палате представителей американского законодательного органа призвали опубликовать незасекреченную версию "в интересах подотчетности и прозрачности". 

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США
Украина
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