Геостратегический коридор в Северной Атлантике (Нови Стандард, Сербия)

НС: морской коридор GIUK в Северной Атлантике превращается в линию разлома

Морской коридор GIUK в Северной Атлантике вновь становится линией разлома между НАТО и Россией, пишет НС. Альянс стремится к полному контролю над ним, что позволило бы ему заблокировать выход России в Атлантический океан. Москва активно защищает интересы в Арктике и расширяет Северный флот.

НАТО добивается абсолютного контроля над GIUK (морской коридор Гренландия — Исландия — Великобритания) и другими морскими путями, а также трассами, ведущими к берегам России. Северный флот РФ ускоренными темпами расширяется и модернизируется.

Коридор GIUK долгое время оставался символом НАТО в борьбе с советским флотом (в основном подлодками), в особенности после 1951 года и размещения американских сил в Исландии. Тогда этот коридор приобрел доктринальное значение в стратегии сдерживания НАТО.

Впервые коридор GIUK показал свое значение во время больших войн ХХ века как эффективный морской канал для логистики, транспортировки и безопасного хранения вооружений и всего, что необходимо для ведения войны. Также этот коридор зарекомендовал себя как безопасный тыл, прежде всего, Великобритании.

Геостратегическое положение

Воды Северной Атлантики между Гренландией, Исландией и Великобританией образуют так называемый коридор GIUK. Он стратегически важен для талассократических членов НАТО, так как обеспечивает доступ к континентальным силам Европы, прежде всего, России и Германии, что отражено в геостратегической теории и подтверждено историческими событиями.

Коридор GIUK связывает Северный Ледовитый океан с Атлантическим. Коридор ограничен берегами Гренландии, Исландии, Фарерских островов и Шотландии и выходит к Норвегии и северной части Северного моря.

Исландию от Гренландии отделяет Датский пролив, важный для морского сообщения между самой Гренландией и остальной Европой. По дну Северной Атлантики проложены крайне важные и уязвимые кабели, которые только повышают геостратегическое значение этого коридора.

В профессиональной литературе коридор GIUK называют choke point, имея в виду "узкое место". Этот термин в геополитике означает узкие морские или сухопутные проходы, которые легко контролировать и защищать странам, контролирующим регионы, где они находятся. Пример — Гибралтар, Дарданеллы или Малаккский пролив.

Коридор GIUKтоже обладает определенными характеристиками, относящими его к категории "узких мест". А вот что отличает его от ему подобных проходов, так это стратегическая ширина (около 1200 километров) и географическая глубина (от полутора до двух тысяч километров). Эти характеристики позволяют разным субъектам проходить коридор почти незамеченными.

Российский флот, включая Северный морской флот РФ, базирующийся в Мурманске на Кольском полуострове, может через Баренцево и Норвежское моря, а затем через коридор GIUK быстро и незаметно выйти в Атлантический океан и добраться до берегов Северной Америки. Ширина самого коридора позволяет достигать высокой оперативной эффективности, что значительно повышает стратегическую мобильность российского флота. Во времена холодной войны за этот регион велась борьба (shatter belt), хотя и раньше, во время Второй мировой, он оспаривался (сражение в Датском проливе).

Холодная война

Во время холодной войны коридор GIUK играл ключевую роль в морской обороне (в контексте нападения СССР и НАТО) для европейского крыла Североатлантического альянса, а также самих Соединенных Штатов Америки и Канады. В случае потенциального конфликта советским военно-морским силам пришлось бы пройти это "узкое место", чтобы выйти в Атлантику и помешать американскому флоту и другим силам помочь своим европейским союзникам.

Советские атомные подводные лодки особенно беспокоили НАТО, и поэтому альянс разместил свои силы в регионе для сдерживания СССР и защиты трансатлантических линий коммуникации. Была создана оборонительная линия, включающая силы постоянной дислокации, который могли бороться как с подлодками, так и с кораблями советского флота.

СССР указал на недостатки этой оборонительной линии, когда провел два морских учения: "Апорт" в 1985 году и "Атрина" в 1987 году. Тогда советские подлодки проникли через коридор GIUK к самым берегам США накануне встречи Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом. В разгар холодной войны это восприняли как пощечину НАТО.

После окончания холодной войны коридор GIUK исчез из морской геостратегии Североатлантического альянса, но после обострения отношений России со странами НАТО вернулся в геостратегические анализы обеих сторон.

Перспективы на будущее

Северный морской флот — важный компонент российского флота и самый мощный сегмент российских вооруженных сил в Арктике. На фоне обострения отношений РФ с НАТО отмечается ускоренное расширение оперативных возможностей Северного морского флота, в том числе модернизация уже существующих систем и закупка новых подводных лодок и военных кораблей.

Главная задача Северного флота — обеспечить контроль над арктическими водами и доминирование в Северной Атлантике (зона талассократических сил), что подтверждают обновленные российские военно-морские стратегии в этом регионе.

С другой стороны, НАТО стремится полностью контролировать коридор GIUK и другие морские пути, а также пути сообщения с территорией Российской Федерации, в том числе за счет архипелага Шпицберген и трансарктических морских путей.В водах коридора GIUK действует интегрированная система подводного надзора Североатлантического альянса, основная функция которой — раннее обнаружение и предупреждение о присутствии российских подлодок и других кораблей.

В долгосрочных стратегических планах некоторых членов Североатлантического альянса, в частности США и Великобритании, прописано намерение выделять достаточные средства на инфраструктуру в Исландии и в водах коридора GIUK, а также расширять возможности флотов в этом регионе. Эта стратегия указывает на готовность НАТО реагировать превентивно или репрессивно на потенциальные угрозы в Арктике.

В свою очередь, Россия прилагает все больше усилия для защиты своих геостратегических интересов в Арктике, а значит, в этом важном регионе ситуация с безопасностью постепенно осложняется. Регион снова превращается в shatter belt —линию разлома, хотя для нас, жителей континента, это просто очень далекое пространство, где державы разыгрывают свои партии морских шахмат.

Автор: Александр Гркович (Aleksandar Grković)