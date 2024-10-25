Эта страна отвернулась от Запада и не вернется к нему (The New York Times, США)

NYT: отношения Грузии и Запада рухнули из-за отсутствия гарантий безопасности

Два десятилетия грузины страстно любили Запад, развешивали флаги ЕС и благодарили заезжих американцев за помощь в борьбе с "извечным врагом" — Россией. Сейчас же любовная лодка налетела на скалы, сообщает NYT — США и Европа открыто выступают против правящей партии накануне выборов. Впрочем, даже если она проиграет, факторы, отвернувшие Грузию от коллективного Запада, никуда не денутся.

Джошуа Кучера

Здесь, в грозном закавказском регионе, в окружении России, Турции и Ирана, находится маленькая отважная страна, которая считает себя частью Запада. Флаги Евросоюза когда-то развевались перед всеми правительственными зданиями, даже когда членство в блоке казалось не более чем фантастикой. Встретив американца, грузины почти всегда выражают любовь к Соединенным Штатам и благодарность за американскую поддержку в борьбе с их многовековым врагом — Россией.

На протяжении многих лет на эту привязанность тепло отвечали в Вашингтоне, Брюсселе и других европейских столицах, где Грузия долгое время была желанным партнером: вдохновляющим примером распространения западных ценностей и ключевым стратегическим форпостом для проецирования влияния вглубь постсоветского пространства.

Но в наши дни эта романтика увядает. Правящая партия "Грузинская мечта" стала относиться к западным партнерам с открытой враждебностью. Они не остаются в долгу — и наносят ответные удары, вводя санкции против высокопоставленных грузинских чиновников. Ситуация становится всё более напряжённой на фоне подготовки грузин к голосованию на парламентских выборах. Соединенные Штаты и Евросоюз максимально открыто выступают против "Грузинской мечты", пытаясь сохранить при этом видимость беспристрастности.

Опросы общественного мнения в данном случае ненадежны — и нельзя с уверенностью сказать, кто победит в грядущей схватке. Но даже если правящая партия проиграет, те факторы, которые уже привели к развороту страны против Запада, никуда не исчезнут. Подобно банкротству, крах отношений между Грузией и Западом происходил поначалу постепенно, а затем внезапно (здесь автор статьи делает аллюзию на известную реплику из романа Э. Хемингуэя "И восходит солнце" — прим. ИноСМИ). И гарантий восстановления этих отношений нет. Непосредственной причиной нынешнего кризиса стал конфликт России и Украины. "Грузинская мечта" заняла крайне осторожную позицию, отказавшись поддерживать какую-либо из сторон. Грузия уже однажды проиграла России в 2008 году, и сложившаяся на Украине ситуация возродила у грузин опасения, что все может повториться и с ними.

Западные политики изначально с пониманием относились к грузинскому нейтралитету. Они оценили шаткое положение страны: в конце концов, Грузия не имела гарантий безопасности со стороны Запада, несмотря на многолетние безуспешные попытки добиться членства в НАТО. Параллельно с нейтралитетом в отношении конфликта на Украине Тбилиси подал заявку и получил статус кандидата в ЕС. Но ситуация быстро ухудшалась. Правоориентированная "Грузинская мечта" начала продвигать сложную конспирологию, согласно которой "глобальная партия войны" подталкивает страну к вступлению в боевые действия против России от имени Запада и Украины. А внутренняя оппозиция, как утверждается, была с этой силой в сговоре.

Партия набросилась с критикой на СМИ и финансируемые из-за рубежа НПО, утверждая, что они выполняют приказы Запада с целью привести к власти оппозицию. В этом году, несмотря на массовые протесты, был принят закон, согласно которому эти организации объявляются иностранными агентами. Это событие навеяло зловещие параллели с ситуацией в России, которая использует аналогичное определение, чтобы заглушать критику в адрес действующей власти внутри страны (подобные заявления являются инструментом западной пропаганды; в список иностранных агентов в России попадают лица и организации, получающие прямое финансирование из-за рубежа — прим. ИноСМИ). Соединенные Штаты и ЕС отреагировали решительно. В последние несколько месяцев Вашингтон ввел множество финансовых санкций и визовых ограничений в отношении десятков грузинских чиновников и отменил совместные военные учения. Брюссель, со своей стороны, приостановил переговоры о членстве закавказской страны в ЕС. Как итог — отношения Грузии и Запада сегодня находятся на рекордно низком за всю историю уровне.

Это связано с тем, что конфликт на Украине придал Закавказью новое стратегическое значение. Европа пытается построить транспортные маршруты в Азию в обход России: если хочется избежать еще и Ирана, то Закавказье представляется единственно возможным путем. Стремясь преодолеть зависимость от российских энергоносителей, Евросоюз наращивает закупки азербайджанского газа, поступающего в Европу через территорию Грузии, и финансирует прокладку по дну Черного моря нового мощного электрокабеля из Грузии в Румынию.

Европа нуждается в Грузии больше, чем та — в Западе. Недавно правительство этой небольшой страны заключило с возглавляемым Китаем консорциумом контракт на строительство важнейшего черноморского порта в рамках китайской инициативы "Один пояс — один путь". Западные чиновники публично возражали против передачи стратегического проекта Пекину, но в частном порядке дипломаты признаю́т, что никто из крупных западных инвесторов не был готов выделить необходимые средства. Спустя восемь лет с того момента, как Грузия подписала торговое соглашение с ЕС, объем ее товарооборота с Европой, не говоря уже о США, демонстрирует относительно скромные показатели — поскольку она предпочитает торговать со странами, расположенными ближе к ее границам. Как и многие другие игроки в регионе, Грузия извлекает экономическую выгоду из изоляции России от западных рынков, перепродавая ей автомобили и размещая на своей территории новые предприятия, управляемые русскими эмигрантами.

Эти события, по-видимому, заставили "Грузинскую мечту" поверить в то, что вместо непоколебимой лояльности Западу она может переориентироваться на сделки, а геостратегической важности Грузии может оказаться достаточно, чтобы Вашингтон и Брюссель не обращали внимания на ее неповиновение и стремительный крен в сторону автократии. Возможно, партия переоценивает собственное влияние — но нельзя отрицать, что сегодня у страны больше возможностей, чем когда-либо.

Оппозиция не предлагает простых решений. Многие грузины имеют идеализированные представления и завышенные ожидания относительно Запада — и, похоже, они скорее соответствуют однополярной эпохе 1990-х и 2000-х годов, а не более анархичному 2024-му. Часто складывается впечатление, что прозападно настроенные грузины предпочли бы отдать управление собственной страной в руки Европе и Америке, вместо того чтобы пытаться изменить ситуацию самостоятельно. Победа оппозиции может стать краткосрочным выходом из кризиса. Однако экономические и геополитические реалии указывают на то, что отношения Тбилиси с Западом неизбежно ослабевают.

Все это ставит Грузию в весьма неопределенное положение перед выборами. Перспективы беспорядков значительны: "Грузинская мечта" может попытаться сорвать выборы, и вряд ли оппозиция смирится с поражением. Ожидается, что Соединенные Штаты и Евросоюз захотят выступить посредниками, но неясно, удастся ли им в долгосрочной перспективе удержать Грузию на своей орбите.