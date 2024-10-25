Океанский патруль: как прошли российско-китайские учения

Корабли преодолели более 6 тыс. морских миль, провели ряд тренировок и посетили порт Циндао

Боевые корабли ВМФ РФ возвращаются во Владивосток после совместного российско-китайского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили «Известиям» в пресс-службе Тихоокеанского флота. В нем участвовали российские большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Они прошли более 6 тыс. морских миль, провели ряд тренировок и выполнили учебно-боевые упражнения. Эксперты отмечают, что такое взаимодействие направлено на повышение потенциала совместного реагирования против общих угроз безопасности.

Участники патрулирования посетили порт Циндао

Корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили четвертое по счету патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе после участия в совместных военно-морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» в акватории Охотского моря. С российской стороны в них участвовали большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». От ВМС Народно-освободительной армии Китая — эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

В ходе патрулирования корабли прошли более 6 тыс. морских миль, провели ряд тренировок и выполнили учебно-боевые упражнения, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

Также российские корабли посетили китайский порт Циндао. Делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварцем встретилась с руководством города.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» поднимает якоря после церемонии проводов российско-китайского отряда кораблей на учение «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» во Владивостоке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Экипажи кораблей приняли участие в спортивных, культурных и протокольных мероприятиях. В ходе экскурсий моряки двух стран ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования. Кроме того, были проведены состязания по баскетболу и перетягиванию каната.

После выхода из порта российские корабли взяли курс на Владивосток.

У нас военно-морские учения с Китаем проводятся регулярно с 2012 года, патрулирования — с 2019 года. Об этом рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Их стало больше в последнее время, — отметил он. — Формально Россия и Китай заявляют, что эти мероприятия не направлены против каких-либо третьих сторон. В то же время, если обратить внимание на последние российско-китайские заявления, там говорится, что военное взаимодействие направлено на повышение потенциала совместного реагирования против общих угроз безопасности. Как мы знаем, НАТО объявило Россию угрозой в сфере безопасности, а Китай — вызовом. То есть всё идет к тому, что он также будет объявлен угрозой. США тоже считают нас угрозой. И хотя явным образом это не обозначается, но Россия и Китай действительно учитывают возможность агрессии, которая затронет интересы обеих стран, и готовятся к этому.

Военнослужащие ВМС НОАК на церемонии проводов российско-китайского отряда кораблей на учение «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» во Владивостоке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Россия подчеркивает, и китайцы не отрицают, что у нас нет с ними военного союза, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— У нас стратегическое партнерство, так как есть общие тревоги в Тихоокеанском бассейне, — объяснил он. — Непростая ситуация вокруг Тайваня. Так недавно председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он не исключает силового варианта решения тайваньского вопроса и попросил Вооруженные силы Китая быть готовыми к такому развитию событий.

Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» во Владивостоке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам эксперта, военный флот Китая растет как на дрожжах. По количеству боевых вымпелов он уже превысил все военно-морские флоты мира, включая американский.

— Мы также видим, что штаты формируют новые союзы — AUKUS, куда вошли Великобритания и Австралия. Еще они заключили соглашение с Южной Кореей и Японией, у которой есть гибридные авианосцы. С последней же у нас проблемы, связанные с ее претензиями на Курильские острова. Но у нас есть и свои экономические связи. В частности, Китай рассматривает Северный морской путь как перспективную транспортную артерию, поэтому строит сейчас ледоколы. Есть много факторов, которые сближают наши позиции с точки зрения безопасности, — подвел итог Василий Дандыкин.

Что отрабатывали на учениях «Взаимодействие-2024»

ВМФ России и ВМС Китая в последние годы активно отрабатывают совместные действия. Несколько значимых учений прошли в этом году.

Так, например, в совместных учениях «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» с российской стороны был задействован объединенный отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветов «Совершенный», «Громкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий». С китайской — эсминец «Синин» и фрегат «Линь».

В ходе маневров российские и китайские военные моряки отработали совместные действия в море, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, провели поисково-спасательную операцию по оказанию помощи аварийному кораблю. А также отработали подавление береговых целей условного противника по целеуказаниям морской авиации.

Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» во Владивостоке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В середине сентября ВМФ России завершил учения «Океан-2024», которые стали крупнейшими за последние десятилетия. В них приняли участие 400 кораблей и судов и порядка 90 тыс. военнослужащих, они прошли в разных акваториях, в том числе в океанской зоне.

От Народно-освободительной армии Китая в учениях участвовали четыре корабля, судно снабжения и 15 самолетов. Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС НОАК провел комплексные учения, в ходе которых отбил авианалет и устранили угрозу атаки беспилотников и безэкипажных катеров, а также уничтожил субмарину условного противника в Японском море.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Андрей Федоров