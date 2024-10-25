"Убийственное" решение Украины отказаться от отступления из Угледара (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: пиар-машина Зеленского стала причиной смерти множества солдат ВСУ

За все время спецоперации украинские солдаты ни разу не получали приказа об отступлении, даже в самых тяжелых ситуациях, пишет Al Mayadeen. Зеленскому важнее создать видимость перед США, что его армия "успешно удерживает" позиции. Поэтому дезертирство для боевиков ВСУ — единственный выход.

Дмитрий Ковалевич (Dmitri Kovalevich)

Дмитрий Ковалевич – специальный корреспондент Al Mayadeen English на Украине.

В начале октября правительство Украины и его жестко контролируемые СМИ обсуждали поражение и отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара (на Украине его называют "Вугледар") в Донбассе. Хаотичное и дорогостоящее отступление (для Киева) является результатом того, что Украина отказалась отдавать приказ об отступлении несмотря на то, что город был окружен российскими войсками. Это уже не первый подобный случай.

Российские войска дождались эвакуации оставшихся 116 мирных жителей Угледара, после чего вошли в город второго октября и установили над ним полный контроль. Это были мирные жители, которые последние два с половиной года жили в подвалах под обстрелами, отказываясь уезжать. До конфликта население Угледара составляло более 14 тысяч человек.

Угледар — угледобывающий город, расположенный в 50 км к юго-западу от Донецка. После того, как ультраправые украинские военизированные формирования установили над ним контроль в 2014 году, он использовался для регулярных обстрелов по Донецку и соседним населенным пунктам. Многочисленные населенные пункты Донецкой и Луганской областей (составляющие исторический угледобывающий и сталелитейный регион Донбасса) были захвачены военизированными формированиями в 2014 году и впоследствии использовались для обстрела мирного населения. Они оказали сопротивление незаконному перевороту 2014 года в Киеве. В 2022 году Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов.

За последние два года российская армия несколько раз пыталась штурмовать Угледар, но каждый раз безуспешно. Город расположен на возвышенности и контролирует окружающую местность и населенные пункты на десятки километров. Украина основательно укрепила Угледар, несмотря на подписание минских соглашений ("Минск-2") с Россией в феврале 2015 года, которые впоследствии были саботированы. К числу укреплений относятся и те, что были построены в обширной сети подземных туннелей угольных шахт, которым уже более шестидесяти лет.

Украинская артиллерия могла достать оттуда до важной железнодорожной линии, соединяющей теперь уже российские города Донецк и Мариуполь (на побережье Черного моря) с Крымом. Одной из мер, принятых российскими войсками для защиты железной дороги, стало использование "царь-поезда" на одном из двух железнодорожных маршрутов. В состав поезда входят около 2 100 вагонов различных типов, а его длина составляет 40 километров.

Украинские военные аналитики отмечают, что операция Вооруженных сил России по захвату этого важного укрепрайона положила начало новой тактике прорыва эшелонированных (диагональных) линий обороны ВСУ. Она заключается в том, что сначала такие укрепления разрушаются до основания с помощью авиабомб и артиллерии, затем штурмовые подразделения атакуют с нескольких направлений, прорезая позиции ВСУ по векторам, сходящимся к центру данного укрепрайона, и в итоге российские войска берут его под полный контроль.

123-я отдельная бригада территориальной обороны была отправлена из города Николаев (Миколаїв) на помощь окруженным подразделениям ВСУ, находящимся в Угледаре, но она не смогла прорвать линию обороны российской армии.

Родственники украинских военных, оказавшихся в окружении в Угледаре, 11 октября провели митинг в Николаеве с требованием немедленно вытащить их сыновей и мужей из ада, в который превратился город. Это уже второй подобный митинг. Киевские власти проигнорировали аналогичный митинг, состоявшийся четырьмя днями ранее.

Неделей ранее около ста бойцов 187-го батальона 123-й бригады вышли на митинг в Вознесенске, расположенном в ста километрах к северо-западу от Николаева. Они покинули свою воинскую часть в Донбассе, чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения для участия в боевых действиях на этом направлении.

Командир взвода Сергей рассказал журналистам на митинге, что неоднократно просил командование пополнить арсенал бригады хотя бы пулеметами, но всегда получал отказ.

Украинские солдаты-срочники, как правило, проходят небольшую подготовку (один месяц по сравнению с шестью и более месяцами у российских военнослужащих). Воинские части в основном состоят из представителей рабочего класса, которых хватают на улицах и насильно доставляют в "центры комплектации" в соответствии с драконовским законом "о мобилизации". Уголовный кодекс Украины предусматривает, что у военнослужащего есть три дня, чтобы пересмотреть свое решение о самовольном оставлении (дезертирстве) воинской части. На четвертый день это уже будет считаться уголовным преступлением.

Верховная рада Украины работает над законопроектом, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности дезертиров при условии их добровольного возвращения в воинские части. Депутат Верховной рады Федор Вениславский сообщил информационному агентству TСH.ua 2 октября: "Нынешний закон работает, но только тогда, когда человек уже уведомлен о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности. А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих удерживает от возвращения на военную службу".

Украинские аналитики обсуждают падение Угледара

Украинский военный журналист Владимир Бойко связывает падение Угледара с увеличением случаев дезертирства в рядах ВСУ. Он считает, что это уже привело к потере десятков других населенных пунктов. Только из его воинской части за август-сентябрь 2024 года дезертировала половина военнослужащих от того количества, что самовольно покинули службу за предыдущие 2,5 года. Он ранее предупреждал своих командиров об угрозе хаотичного отступления остатков 72-й бригады из Угледара, если от вышестоящего командования не поступит приказ об организованном отходе.

Бойко ожидает дальнейшего ухудшения ситуации по всей линии фронта ВСУ на Донецком направлении из-за низкого качества подразделений, состоящих в основном из неопытных новобранцев. По его мнению, развал армии достиг уже таких масштабов, что никакие меры уже не помогут. ВСУ не хватает личного состава, чтобы удержать свои позиции. Он приводит такой пример: из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, но и они дезертировали после первой же ротации.

Он считает, что законопроект о смягчении ответственности за самовольное оставление воинской части (дезертирство) не поможет ВСУ. "Поскольку дезертиры будут числиться на службе (правда, без получения денежного довольствия), на бумаге будет создаваться иллюзия укомплектованности боевых воинских частей. Что касается последствий этого безумия, то они очевидны: в октябре-ноябре с фронта дезертируют еще несколько десятков тысяч бойцов, а следующим городом-крепостью станет Павлоград", — отмечает Бойко.

Павлоград — важный железнодорожный и промышленный город, расположенный почти в 200 км к западу от Угледара, с населением сто тысяч человек. Он расположен всего в 40 км к востоку от Днепра, четвертого по величине города Украины.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что ВСУ находятся на грани катастрофы из-за дезертирства. "Бойко пишет, что темпы дезертирства из армии достигают 15 тысяч человек в месяц. Это примерно темпы ежемесячной мобилизации. Если это так — то это катастрофа", — отмечает он.

Дубинский также отмечает, что многие новобранцы ВСУ не живут долго на поле боя: "Я собрал и изучил страшную математику войны, основываясь на статьях в прессе (прежде всего, зарубежной) и военных постах в соцсетях. Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого происшествия — два-три месяца. Вернее, один месяц это „учебка“, а потом — до двух месяцев на передовой. После 70% превращаются в груз 200 (погибают) или груз 300 (получают ранения)".

"Срабатывает известный еще с Первой мировой войны „закон стариков“: получая новобранцев, командир ставит их на самые опасные участки, чтобы сберечь опытных солдат и тех, кого знает лично", — написал Дубинский.

Зеленский откровенно солгал украинцам 3 октября, заявив, что отдал приказ об отступлении из Угледара, потому что "жизни важнее каких-то застроек". Однако украинские офицеры и солдаты утверждают, что приказа отходить они не получали, а хаотично убегали сами. Многие так и не смогли этого сделать.

Битва за Угледар, как и ранее бои за Бахмут, Авдеевку и Мариуполь показывает как раз обратное, что для Зеленского "какие-то застройки" и даже руины важнее людей. Потеря квадратного километра руин негативно воспринимается его западными спонсорами, а людские потери — засекречены; информация скрывается от украинского народа и всего мира.

Зеленский никогда бы не приказал отойти с правого берега (западный берег реки Днепр, разделяющей Украину на две части) Херсонской области, как это сделали российские командиры в ноябре 2022 года. Они ссылались на высокий риск больших потерь среди личного состава из-за логистических (транспортных) трудностей и стремление предотвратить серьезные повреждения зданий и инфраструктуры города.

Очевидцы падения Угледара

Два бойца 72-й бригады ВСУ, выжившие в Угледаре, дали интервью для статьи BBC, опубликованной 2 октября. Они ушли из города, не дожидаясь приказа об отступлении, потому что линии обороны были полностью дезорганизованы, а связь потеряна. "Отступление из Угледара было хаотичным", — сказал пулеметчик по имени Роман. "Либо ты умираешь, либо отступаешь".

Кроме того, пишет BBC, само отступление напоминало "самоубийственную миссию", особенно в светлое время суток. "Я не знаю, почему [они не отдали приказ]", — сказал пулеметчик Роман. "Может быть, это страх перед военным руководством, а может быть, это был приказ сверху — удерживать позиции ценой своей крови до самого конца".

За все время проведения специальной военной операции украинские солдаты ни разу не получали приказа об отступлении, даже в самых тяжелых ситуациях, таких как окружение или удержание руин. Это контрастирует с действиями российских воинских частей, которые постоянно маневрируют. Сегодня они наступают, завтра — отступают, а затем снова наступают.

Аэроразведчик 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Ворошнов подтверждает, что приказа отступить из Угледара не поступало, хотя Зеленский утверждал обратное. "Угледар был обречен, спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказа о выходе так и не дали. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчет идет на дни, а потом уже и на часы, но приказа на отход так и не поступило", — возмущается военный.

Еще один военнослужащий из той же 72-й бригады, Виктор, служивший в штабе одного из батальонов, рассказал изданию Slidstvo.info, что у него из 350 человек, положенных по штату, осталось людей лишь на один взвод — менее 30 человек. За два года боев, по его словам, бригада "стерлась" в ноль, а пополнение, которое им присылали, состояло из "дедов" старше 50 лет, которых еще и плохо готовили в "учебках".

По словам Виктора, ожидалось, что его подразделение перейдет в "контрнаступление", но осталось мало людей, способных удержать позиции, не говоря уже о том, чтобы продвигаться вперед и занимать новые позиции.

На вопрос, почему не удалось удержать город, который стоял на возвышенности и имел очень выгодное положение для обороны и который его бригада и другие подразделения удерживали два года, Виктор ответил так: "А что такое господствующая высота, если над тобой висят круглосуточно дроны противника? И у него есть преимущество в артиллерии, у нас артиллерии не давали практически, это не так, как было зимой 23-го... Россияне также начали дистанционно минировать все подъездные дороги в передний край. Да, пехота у них — так себе, но есть большое преимущество в средствах и количестве. У нас просто уже некем и нечем было воевать".

Украинский националист и журналист Юрий Бутусов утверждает, что приказа об отступлении не было из-за пиар-машины Зеленского, цена которой — жизни солдат. Отказ от "пиара" (отдать приказ об отступлении из Угледара) — это "страусиная политика", при которой не отдаются приказы, способные негативно отразиться на рейтингах "слуги народа". "Владимир Зеленский сознательно тормозит правильные, необходимые тактические решения на войне, и из-за этой безответственности гибнут люди, как погибли, к сожалению, при отходе из Угледара", — написал Бутусов.

Украинский политолог Андрей Золотарев в опубликованном интервью (в Politnavigator.ua 2 октября) заявил, что приказа [об отступлении] не отдавали, чтобы во время визита Зеленского в США показать, что Угледар еще держится. Результатом же, по его мнению, будет рост деморализации среди солдат и населения Украины.

"Пока можно только гадать, какова была цена этого отступления, но всё можно было сделать куда меньшей кровью. Но важно было показать, что президент в США, Угледар держится и т.д., но какой ценой? Очередной пример того, как политическая необходимость довлела над военной целесообразностью. Деморализующий эффект всего этого может оказаться очень серьёзным", — предупредил украинский эксперт.

В по-настоящему независимом государстве военные лидеры, подобные украинским, предстали бы перед военным трибуналом за безрассудное разбазаривание человеческих ресурсов. Однако Украина — "марионетка" НАТО, а украинцы — всего лишь разменная монета в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии.