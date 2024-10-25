Войти
Военное обозрение

Показаны кадры с захваченной у ВСУ голландской БМП YPR-765

317
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны опубликовало кадры, на которых можно увидеть относительно редкую боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства, захваченную нашими штурмовиками у боевиков киевского режима.

Сообщается, что бойцы штурмового подразделения одного из танковых полков группы войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на Красноармейском направлении подбили и захватили переданную Киеву властями Нидерландов боевую машину. Как и остальная трофейная техника, захваченная БМП будет эвакуирована в тыловой район для тщательного изучения.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Голландские БМП YPR-765 широко использовались ВСУ и, по информации западных мониторинговых ресурсов, по состоянию на октябрь текущего года не менее 58 единиц техники этого типа были уничтожены, 8 повреждены, 10 брошены и 5 захвачены российскими бойцами.

В начале апреля 2023 года Минобороны Нидерландов сообщило о передаче украинской армии 196 единиц БМП YPR-765. К маю текущего года количество YPR-765, поставленных Амстердамом Киеву, достигло 207 единиц, и, как сообщается, значительное количество техники этого типа находится в пути либо готовится к отправке.

YPR-765 основана на конструкции AIFV, разработанной корпорацией FMC. Она поступила на вооружение голландской армии в 1977 году, заменив AMX-VCI и YP-408. Впоследствии YPR-765 были заменены на CV90, Fennek и Boxer. Оставшиеся на хранении в Нидерландах БМП YPR-765 были с готовностью предоставлены Амстердамом боевикам киевского режима для ведения боевых действий против российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
Boxer GTK
Проекты
CV-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?