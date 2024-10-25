Источник изображения: topwar.ru

Минобороны опубликовало кадры, на которых можно увидеть относительно редкую боевую машину пехоты YPR-765 голландского производства, захваченную нашими штурмовиками у боевиков киевского режима.

Сообщается, что бойцы штурмового подразделения одного из танковых полков группы войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на Красноармейском направлении подбили и захватили переданную Киеву властями Нидерландов боевую машину. Как и остальная трофейная техника, захваченная БМП будет эвакуирована в тыловой район для тщательного изучения.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Голландские БМП YPR-765 широко использовались ВСУ и, по информации западных мониторинговых ресурсов, по состоянию на октябрь текущего года не менее 58 единиц техники этого типа были уничтожены, 8 повреждены, 10 брошены и 5 захвачены российскими бойцами.

В начале апреля 2023 года Минобороны Нидерландов сообщило о передаче украинской армии 196 единиц БМП YPR-765. К маю текущего года количество YPR-765, поставленных Амстердамом Киеву, достигло 207 единиц, и, как сообщается, значительное количество техники этого типа находится в пути либо готовится к отправке.

YPR-765 основана на конструкции AIFV, разработанной корпорацией FMC. Она поступила на вооружение голландской армии в 1977 году, заменив AMX-VCI и YP-408. Впоследствии YPR-765 были заменены на CV90, Fennek и Boxer. Оставшиеся на хранении в Нидерландах БМП YPR-765 были с готовностью предоставлены Амстердамом боевикам киевского режима для ведения боевых действий против российской армии.