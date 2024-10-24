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Норвегия разработает новый радар для NASAMS

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Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Defense News: Норвегия разработает новый радар для ЗРК NASAMS

Министерство обороны Норвегии совместно с компаниями Raytheon и Kongsberg Defense & Aerospace разработает новый радар для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System). Об этом сообщает Defense News.

Радар, который построят на базе изделия Raytheon GhostEye, будут использовать для борьбы с особо опасными целями. Главной особенностью радара для NASAMS станет увеличенная дальность действия.

«Мы не можем предоставить конкретную информацию о производительности, но возможности радара будут намного превосходить текущую конфигурацию датчиков NASAMS — это в значительной степени обусловлено активной фазированной антенной решеткой и технологией нитрида галлия, используемой в радарах семейства GhostEye», — сказал исполнительный директор программ GhostEye в Raytheon Майк Миллс.

Радар GhostEye, который представили в 2021 году, предназначен для обнаружения и идентификации различных воздушных целей, включая беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

В апреле эксперты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны рассказали, что российский ЗРК средней дальности «Викинг» по боевым производительности и устойчивости превосходит западные комплексы IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T.

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Страны
Норвегия
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