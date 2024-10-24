Западные страны вот-вот бросят Украину? (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: ведущие страны Запада подталкивают Украину к миру с Россией

Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон будут поддерживать Украину – но не ради ее "победы", а ради достижения "прочного мира", пишет Le Figaro. Иными словами, Запад намерен подталкивать Киев к миру с Россией под угрозой полного прекращения помощи.

Юг Майо (Hugues Maillot)

Разделившийся на два лагеря относительно эскалации на Ближнем Востоке мир почти забывает, что на европейском континенте все еще идет конфликт высокой интенсивности. В районе Суджи, где в августе началось вторжение Украины в Курскую область, а также на Донецком, Бахмутском и Купянском направлениях военная ситуация становится все более напряженной для Киева. Российская армия неуклонно наступает на ВСУ, страдающие от нехватки живой силы, техники и боеприпасов. В этих все более осложняющихся условиях президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам так называемый план победы. Те, впрочем, восприняли его сдержанно.

Хуже того, в последние недели западные страны, похоже, совершили смысловой поворот, кульминация которого пришлась на 18 октября. В редком совместном заявлении, опубликованном после встречи в Берлине, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Кир Стармер вновь заявили о своей "решимости" поддерживать Украину, но на этот раз с целью достижения "справедливого и прочного мира". Речь уже не идет о "победе" Киева, а скорее об урегулировании конфликта. Хотя Эммануэль Макрон уже упоминал в конце сентября о желании "построить прочный мир", лидеры крупнейших западных держав никогда не формулировали это так точно – и единодушно.

Мир ценой победы

В "плане победы" Зеленского два основных компонента: размещение на украинской земле неядерных средств сдерживания и отправка оружия, способного нанести удар вглубь российской территории. А также получение приглашения к скорейшему вступлению в НАТО, чтобы иметь сильные позиции на будущих переговорах. Между тем, эти пожелания оказались похожи на "список желаемых покупок" и уже были отвергнуты: канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свое решение не поставлять Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вежливо "принял к сведению" план, попросив уточнить детали.

По словам генерала Оливье Кемпфа, пристально наблюдающего за ходом конфликта, интерпретация этих отказов и недавней декларации западных лидеров ясна: "Запад больше не может или не хочет поддерживать Украину".

Готовы ли западные союзники Украины бросить Киев на произвол судьбы? "После провала украинского контрнаступления летом 2023 года никто уже не видит перспектив, что Украина сможет одержать победу на поле боя, – утверждает офицер. – По крайней мере, такой, которая не предполагает прямого вмешательства [западных войск], что остается абсолютной красной чертой для союзников Украины". Поэтому западные лидеры начинают внедрять идею "мира" вместо того, чтобы продолжать культивировать идею "победы".

Что, впрочем, не означает, что они хотят прекратить военную и финансовую помощь: на прошлой неделе США выделили новый пакет помощи на 425 миллионов долларов, а Франция должна поставить 12 новых пушек, пообещала в начале 2025 года поставить истребители Mirage 2000-5, а также обучает одну украинскую бригаду. На Украину все еще регулярно поступают гаубицы и танки. Но "это обезболивающее, а не лекарство", убежден Оливье Кемпф: "Запад пытается сохранить лицо, но продолжает помогать, объясняя при этом, что не сможет переломить ситуацию". Это способ медленно, но верно подвести к переговорам Украину, которая в конечном счете может обессилеть и сдаться под натиском россиян.

Бурный политический контекст на Западе

"Западная помощь продолжает оказываться, и ее по-прежнему не хватает", –соглашается Стефан Одран, консультант по вопросам международных рисков. Но на самом деле "Запад не меняет своей позиции по этому вопросу с февраля 2022 года: они не хотят, чтобы Украина проиграла, но и не готовы приложить достаточные усилия, чтобы проиграла Россия", добавляет он. По мнению эксперта, заявление четырех лидеров свидетельствует не о снижении поддержки и даже не о подготовке к будущим переговорам, а скорее о "преемственности в их стратегии управления конфликтом". "Этот конфликт уникален тем, что впервые экзистенциальное для одного из государств противостояние началось в условиях глобализации, которая тесно связала между собой все державы, кроме США, – отмечает Одран. – Поэтому каждая из них заинтересована в том, чтобы Россия потерпела поражение, но не полный крах, чтобы иметь возможность продолжать вести с ней бизнес".

Если четыре лидера сегодня и говорят о мире, то "скорее по соображениям предвыборного характера", считает Стефан Одран. Три из этих государств переживают периоды политической нестабильности: Франция имеет дело с по определению непредсказуемым – особенно в вопросах бюджетного планирования – политическим "сожительством"; в Германии правящая коалиция трещит по швам, а крайне правая "Альтернатива для Германии" набирает силу – и все это на фоне президентских выборов в США, до которых осталось всего две недели. Но "поддержка Украины всегда была опасна с электоральной точки зрения, и политики руководствуются этим тезисом", отмечает Одран. Американские, французские, немецкие и британские лидеры могут быть заинтересованы в том, чтобы изменить свою позицию по этому вопросу и таким образом успокоить электорат, поманив их проблеском мирного урегулирования.

Впрочем, условия для достижения такого мирного урегулирования до сих пор не выполнены. В своем "плане победы" Украина требует, чтобы среди условий мира не фигурировало положение о территориальных уступках. Пока Киев способен сопротивляться, он не уступит в этом вопросе. Со своей стороны, Россия, возможно, и готова к переговорам, о чем Владимир Путин говорил в начале сентября, но на неприемлемых для Украины условиях: отказ от перспективы вступления в НАТО и передача Кремлю контроля над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Что касается американцев, которые, несомненно, будут так или иначе принимать участие в будущих переговорах, то они смогут полноценно заняться этим вопросом не раньше начала 2025 года, после официального вступления в должность нового президента страны. И его фамилия, несомненно, даст представление о том, что ждет Украину в ближайшие месяцы.

Комментарии читателей:

Anonyme

Эта поддержка уже обошлась европейца в миллиарды евро. Пора прекращать.

JCC17

Результат блестящей стратегии Запада:

– сотни тысяч напрасно погибших;

– ресурсы Украины, которые должны были достаться нам за бесценок (благодаря предателю З), в большинстве своем к нам не попадут;

– сотни миллиардов евро потрачены зря (хотя не для всех) и не возмещены;

– санкции, которые тяжелым грузом легли на европейские экономики. Катастрофа!

Latude

Будущее место Украины – роль республики, тесно связанной союзническими обязательствами с Российской Федерацией. Других вариантов нет.

3753614

Стыдоба! И провал политики Запада по ослаблению России.

Tu quoque

Два года прошли впустую, тысячи напрасных смертей. Если бы британцы не прервали изначальные переговоры, до этого бы не дошло.