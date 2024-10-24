Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»

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Амбициозный план Франции по строительству нового авианосца на замену единственному французскому авианосцу «Шарль де Голль» начинает реализовываться, план сформирован, сроки закладки определены. Об этом заявил глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню, пишет пресса Франции.

Согласно заявлению Лекорню, заказ на строительство авианосца будет размещен в 2025 году на французской судостроительной верфи Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере, работы начнутся не раньше 2026 года, строительство обойдется не менее чем в 10 млрд евро. Получить корабль французы планируют в 2038 году.

Новый авианосец будет гораздо больше «Шарля де Голля», водоизмещение корабля составит 70 тысяч тонн, экипаж — 1100 человек, а также 700 человек из авиакрыла. Авианосец получит ядерную энергетическую установку и электромагнитные катапульты. Основу авиакрыла составит палубная версия французского истребителя Rafale-M, всего корабль будет нести 40 самолетов. В перспективе в авиакрыло войдут самолёты SCAF (Système Aérien de Combat Futur – система боевой авиации будущего).

Единственный французский авианосец «Шарль де Голль» в 2018 году вышел в море после 15 месяцев капитального ремонта, срок службы корабля продлили на 20 лет, т. е. до 2038 года. В 2020 году Минобороны Франции официально объявило о старте программы PANG, в рамках которой была создана промышленная группа для строительства корабля. В нее вошли: Naval Group (судоверфь), Thales (поставщик электронных систем), MBDA (производитель вооружения), Dassault Aviation (авиакрыло) и TechnicAtome (ядерный реактор). В 2021 году были определены характеристики нового корабля, а строительство начнется только в 2026-м.