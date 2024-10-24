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Военное обозрение

В Анкаре совершена террористическая атака на объект турецкой аэрокосмической компании

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Источник изображения: topwar.ru

Фирма TUSAŞ (Турция) специализируется на производстве военных самолетов, беспилотников и космической техники. Сегодня в Анкаре была совершена террористическая атака на объект этой крупной турецкой аэрокосмической компании.

О нападении сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненые

- заявил чиновник.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч, к расследованию теракта приступила Генеральная прокуратура Турции.

Генпрокуратура Анкары начала расследование подлого теракта, заняться им поручено одному генпрокурору и восьми республиканским прокурорам

- написал министр.

По информации очевидцев, перед зданием аэрокосмической корпорации в столичном районе Кахраманказан прогремел взрыв, а затем послышались звуки выстрелов.

Как выяснилось чуть позже, в здание пыталась прорваться группа вооруженных автоматами и бомбами злоумышленников. Предположительно их было трое. Охрана на КПП оказала сопротивление, но, вероятно, террористы оказались внутри, захватив заложников. К месту происшествия прибыли бойцы спецназа.

Компания TUSAŞ известна тем, что ее специалисты создают отечественный истребитель пятого поколения Kaan, а также модернизируют американский самолет F-16. Кроме того, здесь разрабатывается турецкий ударный беспилотник Anka, проводятся испытания космических аппаратов.

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