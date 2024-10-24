Войти
ТАСС

Лукашенко заявил, что Путин сожалеет о потерях в конфликте с Украиной

360
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Президент Белоруссии добавил, что российский лидер твердо убежден в своей правоте

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер РФ Владимир Путин сожалеет о потерях, которые несут стороны российско-украинского конфликта, но твердо убежден в своей правоте.

"В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил", - сказал Лукашенко в интервью журналисту британской вещательной корпорации Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани. Фрагмент беседы привело агентство БелТА. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 13:04
  • 5207
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 24.10 01:01
  • 1
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 23.10 23:30
  • 1
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 23.10 22:56
  • 3
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.10 20:12
  • 0
Ответ на "На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?"
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий