Ростех и ведущие российские вузы обсудили вопросы кооперации науки и производства.

Форум прошел на площадке Муромского приборостроительного завода, входящего в Госкорпорацию

Управляющий директор по кооперации науки и технологий Госкорпорации Ростех Елена Дружинина и управляющий директор по новым технологиям и проектам Максим Нагайцев приняли участие в работе межрегионального форума «Проблемы и перспективы выпуска гражданской продукции, кооперация науки и производства предприятий ОПК». Темой обсуждения стало выстраивание сбалансированной системы распределения отраслевых задач между ведущими вузами. Мероприятие состоялось на площадке Муромского приборостроительного завода, входящего в структуру Ростеха, и было организовано Лигой оборонных предприятий Владимирской области и представительствами Ростеха во Владимирской и Нижегородской областях.

«Мы, безусловно, заинтересованы в выстраивании и расширении цепочек кооперации между Корпорацией и ведущими российскими университетами. Форум в Муроме позволил предприятиям, входящим в контур Ростеха, и вузам обменяться лучшими научными практиками, найти новые ниши в выпуске гражданской продукции, познакомиться друг с другом непосредственно на уровне исполнителей задач и понять, какие заделы сегодня есть в вузах и НИИ», — отметила управляющий директор по кооперации науки и технологий Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

Управляющий директор по новым технологиям и проектам Максим Нагайцев рассказал о целях, установленных указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и роли Корпорации и ее организаций в их достижении.

По словам заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, регион заинтересован в расширении совместных проектов с участием Госкорпорации Ростех. «Уже сейчас многие разработки ученых из Коврова, Владимира, Мурома и научных центров других городов вызывают большой интерес у профессионального сообщества. Так, наш Владимирский государственный университет активно выстраивает сотрудничество с предприятиями Ростеха. В их числе есть и те, которые находятся в регионе, например Всероссийский научно-исследовательский институт „Сигнал“. С АО „Электропривод“ вуз совместно работает над созданием комплектующих для МС-21», — рассказал он.

Муромский приборостроительный завод, на площадке которого прошел форум, активно выстраивает сотрудничество с ведущими образовательными организациями, в том числе в области научных разработок. Наиболее плотно МПЗ работает с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева, Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Московским политехническим университетом и Самарским государственным техническим университетом.

На предприятии несколько лет назад была проведена модернизация производственных мощностей, которая позволила на 15% увеличить выпуск продукции и повысить качество изделий.