ОДК демонстрирует передовые технологии производства авиадвигателей на международном форуме.

Корпорация представляет лопатки для двигателя-демонстратора технологий ПД-35, изготовленные с помощью аддитивных технологий

Объединенная двигателестроительная корпорация представила на Международном форуме двигателестроения передовые разработки для отечественной авиационной отрасли. На стенде ОДК — лопатки для двигателя-демонстратора технологий ПД-35, которые созданы с применением новых технологий и материалов.

Впервые ОДК представляет рабочие и сопловые лопатки турбины низкого давления двигателя-демонстратора технологий ПД-35, изготовленные с помощью аддитивных технологий. 3Д-печать позволяет изготавливать детали максимально точной формы. Также на стенде показана лопатка вентилятора из полимерных композитных материалов для ПД-35. Использование углепластиков способствует снижению массы деталей до 30%.

Аддитивные технологии и композиционные материалы входят в число критически важных. Их разработка и внедрение необходимы для создания перспективных авиационных двигателей.

Участники Международного форума двигателестроения могут увидеть полноразмерный макет авиационного двигателя ПД-14 и рассмотреть его конструкцию. Двигатель предназначен для среднемагистральных самолетов. Он производится на предприятиях ОДК с применением передовых технологий и отечественных материалов, в том числе композитных. ПД-14 является первым российским серийным двигателем пятого поколения.

На форуме большое внимание будет уделено вопросам взаимодействия ОДК с отраслевой наукой по развитию критических технологий двигателестроения. Эксперты обсудят направления работ по разработке перспективных технологий, материалов и оборудования. Отдельно планируется провести панельную дискуссию о поддержке научных исследований и проектной деятельности в отраслевых вузах и научных институтах.

Актуальной темой обсуждения станет вопрос роботизации в производстве газотурбинных двигателей и формирование перспективных технологий двигателестроения для развития этого направления.

Международный форум двигателестроения проходит в Москве на ВДНХ с 23 по 25 октября 2024 года при поддержке Объединенной двигателестроительной корпорации. Он собрал ведущих технических специалистов и руководителей высокотехнологичных предприятий, академической и вузовской науки.