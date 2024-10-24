ОДК будет развивать беспилотные авиационные технологии совместно с «Аэронекст».

Стороны подготовят предложения по совершенствованию отраслевого законодательства и нормативной базы

Объединенная двигателестроительная корпорация и Ассоциация «Аэронекст» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотных авиационных технологий. Стороны подготовят предложения по совершенствованию отраслевого законодательства и нормативной базы, регулирующей применение беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение было подписано на Международном форуме двигателестроения в Москве.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве для формирования и реализации научно-технической политики в области беспилотных авиационных систем (БАС). Для развития необходимых компетенций ОДК и ассоциация будут взаимодействовать по информационным, экспертно-аналитическим и организационным вопросам.

«Направление по разработке новых отечественных силовых установок для беспилотных авиационных систем представляет для нас большой интерес. Тесное сотрудничество с ассоциацией позволит сформулировать технические и эксплуатационные требования к перспективным авиационным двигателям, в том числе гибридным силовым установкам. Также мы определим прогнозируемый спрос и подготовим базу для использования новых технических решений при создании российских беспилотных летательных аппаратов», — отметил генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета ООО «Союзмаш России» Вадим Бадеха.

В рамках соглашения планируется подготовить предложения по использованию отечественных разработок в национальных проектах и значимых инициативах. Также специалисты ОДК и ассоциации намерены совместно проработать вопросы совершенствования отраслевого законодательства и нормативной технической базы, регулирующей применение БАС на территории страны.

Кроме того, стороны уделят большое внимание определению приоритетных направлений развития технологий в области разработки и производства БАС, их компонентов и программного обеспечения. Важным направлением станет создание опережающего технологического задела в области разработки силовых установок и систем энергообеспечения беспилотных воздушных судов. Для этого стороны будут обмениваться актуальной информацией и проводить совместные исследования, испытания и экспертизы.

«ОДК имеет большую конструкторскую и техническую базу, а также успешный опыт создания новых продуктов. В беспилотной авиации очень перспективны именно гибридные силовые установки. Линейка начинается с относительно небольших, от 20 кВт, но их потребность уже сегодня измеряется тысячами изделий. Убежден, что наше партнерство позволит стимулировать развитие отечественных силовых установок для беспилотных воздушных судов. Ассоциация объединяет ведущие научные и производственные организации, являясь по сути единой площадкой для обмена опытом и продвижения российских разработок на рынке», — подчеркнул директор Ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Ассоциация «Аэронекст» — первое и крупнейшее в России профессиональное объединение предприятий индустрии беспилотных авиационных систем. В нее входят более 70 компаний научно-образовательной сферы, а также разработчиков и эксплуатантов БАС. Деятельность ассоциации направлена на обеспечение разработки и принятия стратегических документов развития отрасли и иных нормативных правовых актов, позволяющих увеличить емкость и рост рынка БАС в России. Международный форум двигателестроения проходит в Москве на ВДНХ с 23 по 25 октября.