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Техкульт

В Коломне запустили производство станков для авиастроительной отрасли

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В России запустили в производство новые станки

На Коломенском станкостроительном предприятии, относящемся к холдингу «СТАН», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех», запущено серийное производство передовых портальных центров, имеющих ЧПУ. В России новинка аналогов на сегодняшний день не имеет.

Речь идет о станке марки СК6П200, для создания которого используются только отечественные материалы и комплектующие. Этот центр способен обрабатывать многие детали, необходимые при массовом производстве авиалайнеров. СК6П200, который представляет собой портальный пятикоординатный фрезерный станок с модульной конструкцией, позволит изготавливать ряд крупногабаритных заготовок, среди которых фрагменты крыла с габаритными размерами вплоть до 25 метров. А с помощью обрабатывающих центров по установленной программе могут выполняться десятки различных операций. Также уточняется, что новые станки семейства СК6П от специалистов «СТАН» отличаются возможностью пятиосевой обработки сложных изделий и выполненных из алюминиевых или титановых сплавов, из стали, а также многих неметаллов.

В России запустили в производство новые станки

Конечно же, обрабатывающие центры станков имеют лазерную систему контроля состояния инструмента и высокоточные датчики, контролирующие реальные размеры деталей с функцией радиопередачи данных. Стоит отметить, что станки линейки СК6П уже внедряются на производственных линиях Казанского авиационного завода им. Горбунова — несколько таких станков, имеющих подвижный вакуумный стол, способный выдерживать большую массу, уже работают на предприятии.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
Компании
КАПО Горбунова
Ростех
СТАН
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