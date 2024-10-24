Самая крупная в мире классификационная организация – Регистр Ллойда, обнародовала доклад о возможности перехода элитных яхт на атомные двигатели. Подобное объясняется загрязнением окружающей среды дизельными силовыми установками, выбрасывающими в воздух десятки тысяч тонн вредных частиц вместе с дымом. Общество ссылается на корабли и подводные лодки военно-морского флота многих стран. Атомные субмарины и авианосцы бороздят океаны более 70 лет и представляются более экологичными, чем гражданские суда.

Выгоды ядерных установок

Самым первым преимуществом атомных двигателей станет уменьшение парниковых выбросов в атмосферу, провоцируемых сжиганием дизельного топлива элитного яхтинга. Разумеется подобных судов не так уж много, но они увеличивают температуру планеты. Возможно, посетители казино болливуд, выиграв на игровом автомате значительную сумму, так же приобретут супер яхту на атомном приводе.

Отчет Lloyd's Register также приводит следующие доводы в пользу атома:

Атомная силовая установка, запас топлива занимает на судне значительно меньше места по сравнению с соляркой и самим дизелем. Даже сверхновые водородные ячейки вместе с запасом сжатого водорода требуют установки дизельного двигателя и резерва солярки в большом количестве. Удалив с яхты громоздкий привод, жидкое топливо, владелец установит вместо них дополнительные каюты либо другие полезные приспособления. Атомное топливо из урана вырабатывается несколько лет без замены. Проведя параллель между подводными лодками, можно сказать, что перезагрузка понадобиться через 20-30 лет. Явная выгода экономии топлива в долгосрочном планировании. Правда, рассматривая краткосрочную – выгоднее будет солярка.

Но во время продолжительного плавания яхте не потребуется заходить в порт, занимать место на рейде, у причала.

Атомная супер яхта Eclipse. Источник: Eclipse

Перспектива

Переход с солярки на атом можно сравнить переходом от дерева к железу либо огромных парусов к паровому колесу судна, считает руководство классификационного общества. Рассматривался также переход на мазут, но с атомом его даже рядом нельзя поставить. Подобное станет фундаментальным сдвигом в сфере яхтинга класса люкс, как переход игроков с наземных азартных клубов в Casino online bollywood желающих играть, не выходя из дома.

Однако мнения судовладельцев по поводу переустройства судов несколько разошлись. Одни считают, что яхты следует переоборудовать до конца нынешнего десятилетия, другие заявляют о более продолжительном промежутке времени.