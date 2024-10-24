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ТАСС

Северная Македония поставила Украине самолеты и боеприпасы

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Флаги Северной Македонии и НАТО
Флаги Северной Македонии и НАТО.
Источник изображения: nato.int

Премьер-министр балканской республики Христиан Мицкоски заявил, что внешняя политика и политика в сфере безопасности Северной Македонии "полностью соответствуют линии ЕС"

ВЕНА, 23 октября. /ТАСС/. Северная Македония поставила Украине вертолеты, самолеты, танки и боеприпасы. Об этом премьер-министр балканской республики Христиан Мицкоски заявил австрийской газете Die Presse.

"Вертолеты Ми-24, самолеты Су-25, танки Т-72, множество боеприпасов и артиллерии. Мы сделали, что могли", - сообщил премьер.

Он отметил, что внешняя политика и политика в сфере безопасности Северной Македонии "полностью соответствуют линии ЕС". В пересчете на душу населения страна входит в первую пятерку доноров для Украины, добавил Мицкоски.

Всего на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72. Вся эта техника была передана стране в рамках помощи из России в 2000 году во время конфликта с албанскими сепаратистами.

В августе 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача властями Северной Македонии танков Т-72 Украине является большой ошибкой, которая лишь будет способствовать преступной активности киевского режима. 

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Страны
Македония
Россия
Украина
Продукция
Ми-24
Су-25
Т-72
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