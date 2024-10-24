Остин заявил, что Украина не нуждается в ракетах большой дальности

Министр обороны США отметил, что у Киев есть возможность массового производства дронов, которые могут преодолевать большие расстояния

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не разделяют мнение Украины о том, что ей нужны ракеты большой дальности, Киев располагает возможностью массового производства беспилотных летательных аппаратов, которые могут преодолевать большие расстояния. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В Риме журналисты, сопровождающие шефа Пентагона в зарубежной поездке, попросили его прокомментировать решение США выделить Киеву $800 млн на производство беспилотников дальнего радиуса действия. "Мы видим, что они (Украина - прим. ТАСС) разработали потенциал для массового производства беспилотников, которые весьма эффективны и способны преодолевать внушительные расстояния. И они могут делать это за долю от стоимости баллистической ракеты", - сказал руководитель военного ведомства.

"Поэтому имеет смысл инвестировать в этот потенциал и в их способность продолжать наращивать [эти] масштабы, и я думаю, что это отвечает потребностям, которые у них будут не только сейчас, но и в будущем", - добавил Остин.

21 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Вашингтона новых пакетов военной помощи на сумму около $1,6 млрд и рассчитывает до конца года получить еще $8 млрд. По его словам, один из этих пакетов на $800 млн будет направлен на собственное производство дальнобойных вооружений. В тот же день Остин в ходе своего визита в Киев объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн. Как сообщили ранее в Пентагоне, с начала президентства Джо Байдена Вашингтон в общей сложности выделил Киеву военную помощь на сумму более $60 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул в беседе с журналистами, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Он отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, стоит ли вовлекаться напрямую в украинский конфликт. Путин предупредил, что РФ будет принимать решения, исходя из возникающих для нее угроз.