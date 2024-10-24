Двойную миссию "Луны-27" назвали основой для постройки постоянных баз

Руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов отметил, что ученые уже подобрали несколько точек в окрестностях полюсов спутника Земли, где потенциально присутствуют залежи воды и сложились благоприятные условия для постройки

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Научные данные, которые будут получены российскими межпланетными станциями "Луна-27а" и "Луна-27б", станут фундаментом для постройки постоянных человеческих поселений на поверхности естественного спутника Луны. Об этом сообщил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов на XV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"В текущем столетии идет гонка не за то, чтобы сделать первый шаг на поверхности Луны, а изучить ее и основать на ее поверхности первые постоянные поселения. По этой причине мы сейчас прорабатываем возможные места для посадки аппаратов миссии "Луна-27" на северном и южном полюсах Луны с прицелом не только на изучение спутника Земли, но и на выбор места для постройки обитаемых лунных баз", - заявил Митрофанов.

Как отметил исследователь, ученые из Института космических исследований РАН уже подобрали несколько подобных точек в окрестностях полюсов Луны, где потенциально присутствуют залежи воды и сложились благоприятные условия для постройки баз, а также для ведения первых астрономических наблюдений с поверхности другого небесного тела.

"Один из аргументов в пользу посадки и на северном, и на южном полюсе Луны заключается в том, что постройка баз или установка научных инструментов в приполярных регионах Луны даст нам полный обзор ночного неба. Это позволит нам постоянно наблюдать за потенциально опасными для Земли астероидами, а также даст нам возможность отслеживать вспышки сверхновых и прочие кратковременные события в тандеме с орбитальными телескопами", - пояснил Митрофанов.

По его словам, первые шаги к решению этих научных задач будут сделаны в рамках проекта "Луна-27". Как добавил научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый, одновременная отправка миссий на северный и южный полюсы Луны также поможет ученым впервые раскрыть и изучить возможные асимметрии в свойствах южного и северного полюсов спутника Земли.

О миссии "Луна-27"

Запуск "Луны-27" намечен на рубеж 2028-2029 годов. В ходе миссии планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования приполярной области Луны. В 2023 году глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что госкорпорация рассматривает предложение Российской академии наук о создании двух лунных аппаратов ("Луна-27а" и "Луна-27б") в целях повышения надежности.

Как отметил научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, создание двух аппаратов обойдется всего на треть дороже, чем создание одного. В случае успеха первой миссии вторую "Луну-27" можно будет запустить спустя всего лишь несколько месяцев - его можно будет отправить на северный полюс естественного спутника Земли или на его обратную сторону.