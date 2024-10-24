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Интерфакс-АВН

Британия и ФРГ подписали соглашение о расширении оборонного сотрудничества

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Флаги Британии и Германии
Флаги Британии и Германии.
Источник изображения: www.cer.org.uk

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Главы военных ведомства Великобритании и Германии в Лондоне в среду подписали соглашение о расширении оборонного сотрудничества, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Документ, подпись под которым поставили министры обороны Британии и ФРГ Джон Хили и Борис Писториус, получивший название "Соглашение Тринити-хаус" (Trinity House Agreement), в частности, предполагает проект по открытию в Великобритании завода по производству артиллерийских стволов немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Инвестиции в проект составят около $650 млн.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в разработке беспилотников и дальнобойных ракет, имеющих значительно большую дальность, чем британские Storm Shadow, а также в производстве бронетранспортеров Boxer.

Британия предоставит Германии торпеды Sting Ray, которыми оснащаются противолодочные самолеты. Кроме того, на британской базе Лоссимут в Шотландии периодически будут базироваться патрульные противолодочные самолеты Р-8 ВМС ФРГ, которые будут осуществлять контроль за ситуацией в Северной Атлантике.

Предполагается взаимодействие сторон в операциях по защите стратегических подводных коммуникаций на дне Северного моря, включая изучение новых возможностей подводной разведки для повышения способности по выявлению действий противника.

Хили ранее назвал заключение этого соглашения "эпохальным событием" в отношениях Великобритании и Германии. По словам министра, "оно обеспечивает беспрецедентный уровень нового сотрудничества с вооруженными силами Германии и промышленностью, идет на пользу нашей общей безопасности и процветания, защищая наши общие ценности и укрепляя наши оборонно-промышленные базы".

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