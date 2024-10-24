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ТАСС

Лавров: слова Зеленского о "шагах к миру" в Москве читают как комикс

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Глава российской дипломатии назвал заявления украинского президента несерьезными

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "шагах к миру" являются несерьезными, и в Москве их читают как не очень увлекательный комикс. Об этом на полях саммита БРИКС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Зеленский сейчас вспоминает в своих заявлениях те обмены мнениями, которые звучали ранее. "А после этого было вторжение в Курскую область, - напомнил Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. - Поэтому какие там у него шаги к миру и какие шаги на самом деле, это, по-моему, всем уже понятно".

"Был "план мира", после этого - "план победы". <...> Сейчас, как мне сказали, он какую-то новую инициативу придумал вдогонку этому "плану победы", который был отвергнут Западом по большому счету. Новый план уже касается тех мер, которые сама Украина обязуется принять: развивать свою оборонную промышленность и что-то в этом роде. Но это все несерьезно. Мы все это читаем уже как такой не очень увлекательный комикс", - объяснил глава российского дипведомства. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БРИКС
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