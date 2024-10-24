Войти
ТАСС

Лидеры БРИКС отметили предложения о "добрых услугах" по украинскому урегулированию

344
0
0
Заседание шерп/су-шерп стран БРИКС
Заседание шерп/су-шерп стран БРИКС.
Источник изображения: © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Украина в 43-страничной Казанской декларации объединения упомянута лишь один раз

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили предложения о "добрых услугах" по украинскому урегулированию. Об этом говорится в Казанской декларации саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

"Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование [украинского] конфликта посредством диалога и дипломатии", - также отмечается в декларации.

Лидеры также напомнили о национальных позициях по конфликту на Украине. "Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН", - указывается в принятом документе.

При этом Украина в 43-страничной Казанской декларации БРИКС упомянута лишь один раз, в 36-м пункте, коротко и без резких формулировок. Как ранее говорил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, такая формулировка была согласована заранее и не вызывала ни у кого возражений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 13:04
  • 5207
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 24.10 01:01
  • 1
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 23.10 23:30
  • 1
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 23.10 22:56
  • 3
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.10 20:12
  • 0
Ответ на "На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?"
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий