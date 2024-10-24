Лидеры БРИКС отметили предложения о "добрых услугах" по украинскому урегулированию

Украина в 43-страничной Казанской декларации объединения упомянута лишь один раз

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили предложения о "добрых услугах" по украинскому урегулированию. Об этом говорится в Казанской декларации саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.

"Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование [украинского] конфликта посредством диалога и дипломатии", - также отмечается в декларации.

Лидеры также напомнили о национальных позициях по конфликту на Украине. "Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН", - указывается в принятом документе.

При этом Украина в 43-страничной Казанской декларации БРИКС упомянута лишь один раз, в 36-м пункте, коротко и без резких формулировок. Как ранее говорил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, такая формулировка была согласована заранее и не вызывала ни у кого возражений.