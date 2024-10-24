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В Швейцарии успешно испытали прототип многоразовой ракетной ступени

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Кадр: Gruyère Space Program
Кадр: Gruyère Space Program.

В Швейцарии успешно провели испытания прототипа многоразовой ракетной ступени

Студенты Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) успешно испытали прототип многоразовой ракетной ступени. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

18 октября в ходе испытаний прототип ступени поднялся на высоту 105 метров, после чего сманеврировал в юго-восточном направлении на 30 метров, успешно совершив мягкую посадку. Полет изделия длился 60 секунд.

Длина прототипа Colibri, оснащенного двигателем собственной разработки F-100, составляет 2,5 метра. Создание демонстрационной ступени велось с 2018 года и обошлось в 266 тысяч евро. Недавно студенты, работающие над проектом, организовали стартап PAVE Space.

Ранее издание привело слова гендиректора европейского пускового оператора Arianespace Стефана Израэля, согласно которому европейская конкуренция в области тяжелого ракетостроения нецелесообразна, так как бюджет космических программ в Европе в пять раз меньше, чем в США.

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Швейцария
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