Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ

В совместном коммюнике Джон Хили и его германский коллега Борис Писториус повторили тезис о том, что поддержка Украины Западом будет непоколебима, а Киев продолжит получать "военные средства, в которых нуждается"

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Заключение оборонного пакта между Великобританией и ФРГ станет для их противников сигналом о готовности союзников противостоять внешним угрозам. Об этом, выступая в Лондоне, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Сегодняшнее соглашение также является сигналом для наших противников. Мы будет вместе сдерживать любую агрессию и обороняться от нее", - подчеркнул министр, выразив уверенность в том, что укрепление "недостаточно развитого и не имевшего системы" британско-немецкого оборонного сотрудничества обеспечит рост экономик обеих стран.

В подписанном совместном коммюнике Хили и его германский коллега Борис Писториус повторили тезис о том, что поддержка Украины Западом будет непоколебима, а Киев продолжит получать "военные средства, в которых нуждается". Так, в краткосрочной перспективе Лондон и Берлин договорились совместно поставить Украине новые наступательные виды вооружения, оснастив современными ракетными системами многоцелевые вертолеты Sea King, которые Германия ранее передала Киеву. В документе также говорится, что Великобритания усилит свою поддержку так называемой бронетанковой коалиции ФРГ и Польши, а Германия будет поддерживать международную коалицию по поставке Украине БПЛА, которую возглавляют Великобритания и Латвия.

"Исторический" пакт

"Соглашение Тринити-хаус" (Trinity House Agreement), которое Лондон называет историческим, предусматривает проведение союзниками совместных учений на восточном фланге НАТО, совместное производство беспилотников и обеспечение защиты подводной инфраструктуры в Северном море. Еще одним важным пунктом документа является периодическое размещение самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon ВВС ФРГ на авиабазе Лоссимут на северо-востоке Шотландии "для защиты Северной Атлантики". Заключенное соглашение также предполагает открытие в Великобритании завода по производству артиллерийских стволов германского оружейного концерна Rheinmetall.

Стороны также будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и начнут совместную разработку дальнобойных ракет, дальность полета которых будет превышать стоящие сейчас на вооружении обеих стран образцы. По данным The Times, речь идет о вооружениях, имеющих дальность в 3,2 тыс. км.