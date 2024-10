Прекращение российских ударов по энергетическим объектам может проложить путь к мирным переговорам, заявил Владимир Зеленский (Financial Times, Великобритания)

Владимир Зеленский предложил идею взаимного отказа от воздушных атак на электросети в качестве первого шага к прекращению конфликта, пишет FT. Читатели статьи напоминают: первое, что в таком случае должен сделать Зеленский, — это отменить свой же запрет на мирные переговоры.

Фабрис Депре (Fabrice Deprez)

Прекращение Россией воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда может проложить путь к переговорам о прекращении конфликта, заявил президент Украины.

“Что касается энергетики и свободы судоходства, то получение результата по этим пунктам станет сигналом о том, что Россия может быть готова прекратить конфликт”, — заявил Владимир Зеленский журналистам в Киеве в понедельник.

Украина готовится к болезненной зиме после того, как серия российских ракетных ударов по теплоэлектростанциям уничтожила почти половину выработки электроэнергии. В настоящее время страна опирается главным образом на атомные электростанции и импорт энергии из европейских стран.

Если Москва и Киев согласятся прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре, это стало бы значительным шагом к деэскалации конфликта, сказал Зеленский, имея в виду атаки украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

“Мы увидели во время первого мирного саммита, что решение по энергетической безопасности может быть принято. Иными словами: мы не атакуем их энергетические инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу “горячей” фазы конфликта? Думаю, да”, — заявил он.

В последние месяцы вооруженные силы Украины потерпели ряд неудач: российские войска продвигаются вперед на нескольких участках тысячекилометровой линии фронта, несмотря на неожиданное наступление Киева в Курской области России, где его войска по-прежнему удерживают территорию.

Потери на поле боя и перспектива тяжелой зимы с длительными отключениями электроэнергии ускорили попытки Зеленского заручится западной поддержкой своего “победного плана”, который подразумевает приглашение Киева в НАТО и дальнейшие гарантии безопасности, которые удержат Россию от повторного нападения.

Но украинский лидер также столкнулся с нажимом партнеров, которые настаивают на урегулировании путем переговоров, учитывая, что в случае победы на президентских выборах в Белый дом может вернуться Дональд Трамп, поклявшийся положить конец конфликту “в первый же день”. Готовность России к переговорам “зависит в первую очередь от выборов в США”, заявил Зеленский, добавив, что ожидает “более позитивной” реакции на голосование. “Не потому, что будет новый президент, а потому, что сейчас внимание США сосредоточено на выборах, и я думаю, что это осложняет любые резкие заявления: они не хотят дополнительных рисков”, — добавил он.

Зеленский отрицал, что когда-либо обсуждал с западными странами соглашение в формате “земля в обмен на мир”, которое подразумевает вступление Украины в НАТО после отказа от территорий, которые в настоящее время удерживаются Россией.

“По всей видимости, некоторые партнеры могут размышлять об этом. Но они сообщают об этом не напрямую через меня, а, скорее, через СМИ. В любых обсуждениях сейчас мы поднимаем вопрос о гарантиях безопасности, и самая сильная гарантия из всех — это НАТО”, — добавил он.

Предложенный “пакет сдерживания” Зеленский назвал способом компенсировать отказ Украины от ядерного оружия после распада Советского Союза. Когда Украина отказалась от своего атомного арсенала в 1990-х годах, Россия подписала международные договоры, гарантирующие международно признанные границы бывшей советской республики. Однако президент России Владимир Путин проигнорировал их, присоединив Крым в 2014 году и начав спецоперацию на Украине в 2022 году.

“Мы отдали [ядерное оружие], но ничего не получили. Только полномасштабный конфликт и множество жертв, — сказал Зеленский. — У нас нет ядерного оружия, мы не в НАТО и не вступим туда, пока продолжаются боевые действия. Вот почему мне нужен этот пакет сдерживания”.

Украина планировала провести второй мирный саммит, чтобы обсудить прекращение боевых действий, однако министр иностранных дел России заявил об отказе Москвы в нем участвовать.

Комментарии читателей:

California reader

Нищий не выбирает: будет голодный — съест и холодное.

The Bitterball

Так-так, кажется, у нас есть победитель в трехлетнем состязании, кто сморгнет первым.

Какое разочарование: Зеленский пожелал договариваться. Куда же делся его хваленый боевой дух?

Какой облом: наша марионетка нас крупно подвела. Он же должен мужаться и продолжать борьбу!

Live at peace with all men

А ведь раньше Зе даже не заикался о переговорах. Наоборот, решительно их исключал. С чего же вдруг он пошел на попятный? Реальность дает о себе знать: победить Россию он все равно не сможет. Путин наверняка почует его слабину. Зеленский, может, сменил позицию по переговорам, но не Путин. И это верный признак, что конфликт скоро закончится. Настроение на Западе тоже меняется, все устали.

Sceptic with hope

Вы заметили масштабы дезертирства в украинской армии?

Вы заметили, что ВСУ постоянно не хватает людей, и ситуация ухудшается?

Вы заметили, как меняется политический дискурс в Европе и Америке, а “заукраинские” колонки в газетах становятся все меньше и меньше?

Вы заметили, как “победный план” Зеленского тихо сошел на нет?

Это называется реальностью, и реальность, как и сила земного тяготения, всегда возьмет свое.

Necker

У Украины никогда не было ядерного оружия. Да, Советский Союз размещал ядерное оружие на территории Украинской ССР, но оперативный контроль всегда оставался за Москвой. После распада Советского Союза ситуация не изменилась. Москва — столица России, государства-правопреемника Советского Союза. Украина никогда не имела доступа к командованию и управлению ядерным оружием. Ни одно украинское правительство не располагало “ядерным чемоданчиком”. Так что может хватит уже сказок об украинском ядерном оружии?

K2

“План победы” сводится к тому, чтобы выкачать из Запада побольше денег— сколько получится, пока лавочку не прикрыли. Только и всего.

The Bitterball

Да любые “гарантии безопасности”, что бывшие, что будущие, по сути своей бесполезны. Прагматичная точка зрения заключается в том, что у Украины есть только один способ обеспечить себе безопасность — не ссориться с Москвой. Именно так всегда поступали малые страны, граничащие с большими и могущественными соседями, на протяжении всей истории — просто в целях самосохранения.

Stormysea

Первое, что в таком случае должен сделать Зеленский, — это отменить свой же запрет на мирные переговоры.