«Ростех» рассказал о первом случае поражения БПЛА ракетой «Вихрь»

«Ростех»: ВС РФ впервые поразили украинский БПЛА ракетой «Вихрь»

Ракета «Вихрь» Вооруженных сил (ВС) РФ впервые поразила разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 октября сообщила госкорпорация «Ростех».

«Вихрь» ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — говорится в сообщении «Ростеха», опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом ракета продемонстрировала заложенные в нее характеристики точности и управляемости, поскольку цель поражения была сложной и не входила в круг типовых.

В госкорпорации также напомнили, что «Вихри» используют для уничтожения вражеской бронетехники ВСУ и для поражения огневых точек, замаскированных и защищенных объектов.

Ранее, 22 октября, Минобороны России сообщало, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с установленными противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь» и экипажи штурмовиков Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами нанесли авиаудар по живой силе и технике ВСУ.

До этого, 19 августа, Минобороны РФ показало, как Ми-28НМ уничтожил «Вихрями» живую силу и технику ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как оператор воздушного судна прицеливается и наносит удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.