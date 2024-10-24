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На "Янтаре" приступили к стапельной сборке нового плавдока

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На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" завершили монтаж закладной секции нового дока "Капитан Анатолий Ермолаев". Как пояснили в пресс-службе верфи, секцию установили на свое штатное место на стапеле. Впереди – формирование третьего блока будущего плавдока.

"Сейчас в 4-м пролете 178-го корпуса собирают еще четыре объемные секции: 306, 307, 301 и 303, – рассказал Андрей Трусов, старший строитель кораблей. – По готовности их смонтируют на стапеле: с левого борта секцию 303 и с правого борта – 301. Далее, по технологии стапельной сборки, пойдут носовая 307 и кормовая 306 секции".

Секция нового плавдока на ПСЗ "Янтарь"

ПСЗ "Янтарь"


В совокупности 34 секции образуют третий блок нового плавдока. Всего таких будет шесть. Строительство подобной конструкции на заводе происходит впервые. Как отметили в пресс-службе "Янтаря", это означает поиск новых решений, которые отличаются от аналогичных подходов к кораблям и судам.

"Например, для сборки док придется установить на стапеле перпендикулярно рельсам, а не вдоль. И даже в этом случае его ширина будет большой, поэтому, возможно, придется какие-то конструкции на стапеле переносить. Также потребуются дополнительные рельсовые пути, – добавил Андрей Трусов. – Еще один вопрос – диаметр труб балластной системы, который составляет 630 мм. Наш завод с таким диаметром не работал, сейчас ищем варианты подобных конструкций".

К началу сборки нового плавдока завод "Янтарь" готовился несколько лет.

"Теперь важно продолжать строительство в хорошем темпе и успешно справляться, в том числе, с инженерными сложностями, которые при этом возникают", – резюмировал главный инженер предприятия Сергей Чертов.

Новый плавдок строится в рамках программы ОСК при поддержке Минпромторга. Проекты программы по строительству новых и реконструкции существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий по схеме опережающего финансирования реализуются на 16 предприятиях Объединенной судостроительной корпорации.

Плоские секции дока изготавливаются на заводе "Вымпел". Объемные секции и сборка реализуются на "Янтаре".

Длина нового плавдока составит 158 метров с наибольшей шириной 23,4 метра. Осадка – 6,5 метра, спусковая масса – 10 тысяч тонн (со снятой эстакадой – до 12 тысяч тонн).

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