Население Украины сократилось уже на десять миллионов человек, согласно докладу Фонда ООН в области народонаселения, пишет RS. При этом американские политики подталкивают Киев к снижению призывного возраста и "недоумевают", почему ВСУ не призывает молодежь от 18 до 25 лет.

Аарон Собчак (Aaron Sobczak)

Российская спецоперация на Украине длится уже более двух лет, и Киев столкнулся с демографическим кризисом. По словам главы Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Восточной Европе Флоренс Бауэр, население Украины сократилось примерно на десять миллионов человек (или около 25%), с начала конфликта в 2014 году, причем основные потери в 8 миллионов человек произошли уже после того, как Россия ввела войска в 2022 году. Всего неделей ранее советник президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что американские политики подталкивают Зеленского к мобилизации мужчин начиная с 18-летнего возраста.

“Демографические вызовы” ощущались еще до начала конфликта, в целом соответствуя давнишним тенденциям в Восточной Европе, но конфликт лишь усугубил проблему. Основное снижение численности приходится на 6,7 миллиона беженцев. Кроме того, Бауэр упомянула и падение рождаемости. “Рождаемость резко упала до одного ребенка на женщину — это самый низкий уровень в Европе и один из самых низких в мире”, — сообщила она журналистам во вторник.

Боевые потери и жертвы среди гражданского населения трудно подсчитать точно, поскольку Киев считает их государственной тайной и не разглашает. По достоверным оценкам конца 2023 года, эта цифра составляла около 70 000 человек, а Бауэр подтвердила, что речь идет о “десятках тысяч”.

Если конфликт затянется, и на фронт отправятся призывники в возрасте от 18 до 25 лет, Украину ждет дальнейшее сокращение населения. По словам Лещенко, “американские политики от обеих партий” давят на президента Зеленского, недоумевая, почему ВСУ не призывает молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

Когда боевые действия закончатся, Украине понадобится рабочая сила для восстановления страны, и дальнейшие потери наверняка будут иметь долгосрочные последствия. Джордж Биб, директор по национальной стратегии Института имени Квинси, говорит:

“Демография не всегда судьбоносна, но столь разительные прогнозы не сулят ничего хорошего для экономического процветания и общественной динамики Украины, — написал Джордж Биб на страницах Responsible Statecraft в прошлом году. — Будущее, что они предвещают, — это порочный круг упадка. При таких обстоятельствах даже элементарно укомплектовать значительную постоянную армию в противовес гораздо более густонаселенной России станет для Украины серьезной проблемой, не говоря уже об освоении и поддержании большого арсенала вооружений по стандартам НАТО”. Биб добавил: “Чем больше ресурсов ей придется выделять на военные нужды, тем меньше у нее останется для запуска новых коммерческих предприятий и создания производительной гражданской экономики”.

На Украине уже зреет усталость от войны, о чем свидетельствуют изменения в опросах общественного мнения и недавний репортаж о том, что только за этот год из ВСУ дезертировало ошеломляющее количество солдат — 51 000 человек.

Биб также сослался на демографический прогноз, что к 2040 году численность трудоспособного населения Украины сократится на треть, а детей — вдвое, добавив, что “накапливающиеся ущерб и разрушения, по всей видимости, отпугнет многих беженцев от возвращения на родину в ближайшее время”.

Аарон Собчак — репортер Responsible Statecraft и сотрудник Института Мизеса. Имеет степень бакалавра и магистра в области международных отношений Университета Либерти