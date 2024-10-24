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Возмутительный саммит Путина разоблачил потуги Запада на изоляцию России (The Telegraph UK, Великобритания)

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XVI саммит БРИКС. Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша встретили в Казани хлебом=солью и чак-чаком
XVI саммит БРИКС. Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша встретили в Казани хлебом=солью и чак-чаком.
Источник изображения: © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

США из-за выборов совсем не замечают стремительные изменения в мире, которые олицетворяет саммит БРИКС, пишет The Telegraph. Страны блока жаждут показать Западу кукиш: его влияние на них сходит на нет.

Филип Джонстон (Philip Johnston)

Что же случилось с “изоляцией” России в наказание за незаконную спецоперацию на Украине? Великобритания вместе с западными союзниками потратила миллиарды на поставку Киеву оружия, чтобы остановить натиск, приняла у себя тысячи беженцев и ввела против России санкции, чтобы обрушить ее экономику, запретив в том числе импорт ее нефти и газа.

Однако в Казани, раскинувшейся на берегах Волги столице Татарстана, лидеры примерно 20 стран (на саммите представлены 36 государств и шесть международных организаций. – Прим. ИноСМИ) собрались на саммит, который можно назвать разве что дипломатическим переворотом Владимира Путина. Он не только не стал презренным международным изгоем, но и председательствует на встрече так называемого блока БРИКС, представляющего около половины населения мира и около 30% его экономики.

В их число входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также Иран и Египет, и эта группа сознательно подается как противовес западной гегемонии и засилью на мировых валютных и торговых рынках. Там присутствует даже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, хотя его страна — на секундочку – член НАТО. БРИКС расширяет влияние и принимает новых участников уже около 15 лет. Присутствие главы Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди свидетельствует о важности блока и статусе соперника “Семерки”.

Одно лишь то, что это происходит в России, якобы прозябающей в мировой опале, глубоко встревожило Украину. Но самое необычное — приглашение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша — причем его администрация даже не стала отпираться. Что, черт возьми, толкнуло его на это? Португальский социалист, Гутерреш никогда не выказывал особо рьяной поддержки западных демократий — да он и не обязан. Он же представляет не США или Великобританию, а ООН.

Но ведь он даже этого не делает. Вскоре после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года Генеральная ассамблея ООН на чрезвычайной сессии приняла резолюцию с осуждением действий Кремля, потребовав полностью вывести войска и отменить признание сепаратистских народных республик в Донецке и Луганске. Она была принята 141 голосом против пяти при 35 воздержавшихся — хотя Россия впоследствии и наложила на нее вето в Совете Безопасности.

Среди стран, проголосовавших “за”, оказались Бразилия и Египет, чьи лидеры теперь за милую душу якшаются с Путиным в Казани. Среди воздержавшихся же оказались Индия и Китай, и одно лишь это должно было послужить нам предупреждением, что шансов превратить Россию в этакий аналог Северной Кореи немного. Кстати, последняя теперь поставляет России пушечное мясо в конфликте на истощение на украинской линии фронта (информация не соответствует действительности. – Прим. ИноСМИ).

Господин Гутерреш оказал Путину пропагандистскую услугу, согласившись появиться на этой вечеринке в тени цитадели под названием Казанский Кремль, построенной еще Иваном Грозным (автор мог бы поинтересоваться историй Казани, отметившей тысячелетие в 2005 году, и ее Кремля, но не удосужился это сделать – читатели газеты и так поверят! – Прим. ИноСМИ). Более того, несколько стран-участниц подписали Римский статут, учредивший Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

В западных СМИ, зацикленных на предвыборной драме, развернувшейся в американском театре “Гран-Гиньоль”, было на удивление мало комментариев по поводу этого события. Всеобъемлющая одержимость решающими, по всеобщему признанию, выборами, ослепляет нас и не дает увидеть стремительно меняющийся облик геополитики, который олицетворяет собой саммит БРИКС.

Путин воспользовался им, чтобы доказать, что он далеко не изолирован — но не только. Саммит совпал с ежегодными осенними заседаниями Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, а авторитет западных финансовых систем по всему миру ослабевает. Хотя экономический и демографический центр тяжести мира сместился на восток, в этих финансовых институтах по-прежнему непропорционально представлены западные голоса — к вящему раздражению стран БРИКС.

Хотя российская экономика несколько замедлилась, все попытки ее сокрушить провалились — не в последнюю очередь потому, что так много стран продолжают покупать ее нефть и газ. Ей по-прежнему приходится превозмогать трудности, поскольку основная масса платежей привязаны к доллару. Однако Путин стремится разрушить господство Минфина США, создав альтернативную систему трансграничных расчетов, в которую не войдет ни одна из валют “Семерки”. Это сделает санкции, и без того сравнительно безвредные, вовсе бессмысленными.

Последний план использовать прибыли с замороженных российских счетов для финансирования Украины (в том числе кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов от Великобритании) поддержит героическое сопротивление Киева, однако Путин подаст его как очередные козни Запада против Матушки России. К тому же это не будет иметь никакого значения, если его продолжат поддерживать сторонники из БРИКС.

Единственное спасение видится в том, что в БРИКС входят весьма неожиданные союзники, которые вряд ли найдут друг с другом общий язык — о чем бы то ни было. Так, Китай с Индией и Египет с Эфиопией вряд ли когда-нибудь договорятся — равно как и Саудовская Аравия с Ираном. Не в пример дружной “Семерке” промышленно развитых стран, эта вражда, как древняя, так и современная, наверняка подточит далеко идущие путинские амбиции.

И все же этот саммит будет имеет огромное значение для баланса мировой власти и будущего Украины. Если Дональд Трамп действительно победит на выборах в следующем месяце, он тем охотнее свернет поддержку Киева, поскольку Россия выдержала два с половиной года западных санкций практически целой и невредимой — несмотря на огромные расходы на финансовую помощь. Да, Россия потеряла на Украине десятки тысяч человек, но, как учит ее кровавая история, ее способность терпеть страдания поистине безгранична.

Неудивительно, что украинцы в ярости из-за прибытия Гутерреша в Казань, ведь что они видят, к чему все клонится. ООН утверждает, что генеральный секретарь последовательно критиковал действия России, называя продолжающуюся военную операцию Москвы на Украине “опасным прецедентом” для мира. В таком случае, спрашивается, зачем оказывать Путину честь присутствием на его саммите? Кроме того, и ООН, и сам Гутерреш, заняли, мягко говоря, морально неоднозначную позицию по ближневосточному конфликту.

Наконец, российский лидер беспардонно выставляет себя этаким борцом с колониализмом, хотя сам проводит саммит в древнем ханстве, которое Россия когда-то присоединила. Более того, чем еще можно назвать попытку оккупировать Украину, как не империалистической авантюрой? Однако такие тонкости не имеют ни значения для стран, которые жаждут лишь показать Западу кукиш и доказать, что его влияние уже не так сильно, как прежде.

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