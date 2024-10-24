Белоусов: РФ создает вооружение с оглядкой на уязвимости трофейной техники НАТО

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Россия выявляет уязвимые стороны трофейной натовской техники и использует это при создании нового вооружения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что на системной основе продолжится изучение натовской трофейной техники. "Выявляем ее уязвимые стороны и используем эти особенности при создании нового вооружения", - сказал министр обороны РФ, выступая по итогам заседания коллегии в Минске.

Министр также подчеркнул, что результаты сегодняшнего заседания подтвердили неразрывность подходов Москвы и Минска к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства.