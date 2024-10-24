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ТАСС

Применение БПЛА Supercam снижает затраты на обследование объектов энергетики на 64%

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Дрон Supercam
Дрон Supercam.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ГК "Беспилотные системы" отметили, что в настоящее время совместно с ПАО "Россети" работают над созданием комплексного решения для обследования высоковольтных линий электропередач, которое в перспективе полностью заменит прежние методы контроля инфраструктуры

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Применение беспилотников Supercam позволяет снизить расходы на обследование инфраструктуры в энергетике на 64%. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы".

"Применение беспилотников Supercam снижает расходы на обследование инфраструктуры в энергетике на 64%, а производительность труда повышается на 84% - такую оценку работе продукции ГК "Беспилотные системы" дают заказчики", - заявили в организации.

В ГК "Беспилотные системы" отметили, что в настоящее время совместно с ПАО "Россети" работают над созданием комплексного решения для обследования высоковольтных линий электропередач, которое в перспективе полностью заменит прежние методы контроля инфраструктуры. "Комплект оборудования включает БВС типа конвертоплан, БВС мультироторного типа, фотокамеру высокого разрешения, видеокамеру, тепловизор, лазерный сканер, мобильную лабораторию, программное обеспечение для автоматической обработки результатов", - уточнили в организации.

По словам официального представителя "Беспилотных систем", в таком сочетании оборудование позволит проводить детальную аэрофотосъемку инфраструктуры, тепловизионную диагностику строить цифровую модель местности и рельефа, а также быстро обрабатывать данные и формировать отчеты. "Проще говоря, полностью автоматизировать процесс обследования инфраструктуры и максимально снизить влияние человеческого фактора в комфортных условиях мобильной лаборатории", - подчеркнул собеседник ТАСС.

В "Беспилотных системах" также добавили, что точечно беспилотники используются для осмотра инфраструктуры компании уже несколько лет. "Учитывая накопленный опыт и текущие потребности наших партнеров, мы создаем универсальное решение, которое позволит и в будущем увеличить функциональные возможности при появлении новых задач", - подчеркнули в организации. 

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