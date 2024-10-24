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Россия испытает технологию роя дронов на СВО

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

В «Эспаньоле» рассказали об испытании технологии роя дронов на СВО

Российские военные начали испытывать технологию роя дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) у Часова Яра. Об этом начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча рассказал ТАСС.

По его словам, в боевых действиях обе стороны используют большое количество дронов, а плотность движения ударных дронов «зашкаливает». «В этих условия силы ВС РФ начали боевые испытания технологии роя дронов, которая позволяет эффективно преодолевать системы радиоэлектронной борьбы противника. На сегодняшний день технология проходит боевую обкатку, показывая высокий потенциал в применении», — сказал Чукча.

Также собеседник агентства рассказал, что у Часова Яра «Эспаньола» использует FPV-дроны с машинным зрением, сетецентрические технологии управления беспилотниками и новые типы беспилотных аппаратов.

Ранее в октябре командир группы беспилотников «Совы» летного батальона бригады «Эспаньола» с позывным Сокол сообщил, что эффективность модернизированного дрона-камикадзе «Привет-82» составляет около 60 процентов.

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