ВС Индонезии получат БТР, разработанные на базе легкого танка "Каплан"

Один из двух опытных образцов "среднего" танка Harimau ("Тигр") турецко-индонезийской разработки в открытой экспозиции международной выставки вооружений и военной техники Indo Defense 2018. Джакарта, 08.11.2018.

ЦАМТО, 23 октября. Минобороны Индонезии заказало гусеничные бронетранспортеры "Каплан" (Kaplan), которые будут разработаны на базе среднего танка "Каплан MT" (в инд. "Харимау"; Harimau) местной компанией PT Pindad и турецкой FNSS.

Производство первых машин планируется начать в 2025 году, а поставки намечены на конец 2026 года. Как и в случае с заказом на танки, первый опытный образец БТР будет произведен на заводе FNSS в Турции, второй – на предприятии PT Pindad в Индонезии. Квалификационные испытания будут проводиться одновременно в обеих странах.

Головным поставщиком серийных БТР "Каплан" станет компания PT Pindad, субподрядчиком – FNSS. Компании заключили соответствующий договор, определяющий условия сотрудничества.

По информации FNSS, вес нового бронетранспортера "Каплан" составит около 30 т, экипаж – 13 человек, включая водителя, командира и стрелка. БТР будет спроектирован как самая скоростная машина в своем классе.

В перспективе на платформу можно будет интегрировать как обитаемые, так и дистанционно-управляемые башенные системы. Машина может быть оснащена скорострельными пушками легких и средних калибров, такими как 30-мм или 35-мм (версия для БМП), а также 120-мм минометами (СМ) и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами (ПТРК).

Как уже сообщал ЦАМТО, средний танк "Каплан MT" (индонезийское обозначение "Харимау") разработан турецкой FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие Nurol Holdings и BAE Systems) при участии индонезийской PT Pindad в рамках подписанного в 2014 году правительствами двух стран меморандума о взаимопонимании. Практическая реализация проекта началась в 2015 году, первый опытный образец был продемонстрирован в 2017 году.

В апреле 2019 года Министерство обороны Индонезии подписало с государственной PT Pindad контракт стоимостью около 135 млн. долл. на поставку СВ страны первой партии из 18 серийных танков "Харимау". В конце 2019 года FNSS заключила с PT Pindad контракт на поддержку совместного производства этих танков.

Опытные образцы "Харимау" прошли предварительные испытания в обеих странах. Основываясь на собранных данных, FNSS внесла ряд изменений и в августе 2021 года представила серийную версию, которая прошла заводские приемочные испытания на полигоне FNSS в Турции. Завершающие огневые испытания машины PT Pindad провела в учебном центре Сухопутных войск Индонезии в феврале 2022 года, а о проведении завершающих приемочных испытаниях компания объявила 23 августа 2023 года.

Первые 10 из 18 корпусов для танков "Харимау" были отправлены из Турции в Индонезию в марте 2022 года. Окончательную сборку танков осуществляла PT Pindad на своем предприятии в Бандунге. Первая партия из 10 танков официально была передана МО Индонезии 28 февраля 2024 года.

Хотя в настоящее время неизвестно, когда будут заказаны дополнительные танки, общая потребность ВС Индонезии для замены AMX-13 оценивается в 400 машин.

Танк весом 30-35 т (в зависимости от конфигурации брони) оборудован дизельным двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., автоматической трансмиссией Allison/Caterpillar X300, экипаж – 3 человека. Максимальная скорость движения по шоссе – 70 км/ч, запас хода по топливу – 450 км. Заявлено, что "Харимау" способен преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,9 м, ров шириной 2,2 м, водные преграды глубиной 1,2 м вброд.

Танк оснащен башней Cockerill 3105 бельгийской компании CMI Defense со 105-мм нарезной пушкой Cockerill 105 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов. Еще 30 выстрелов находятся в корпусе машины. На башне также установлен 7,62-мм пулемет командира. Приводы наведения орудия и башни электрические. Для стрельбы могут применяться все 105-мм танковые боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО.

По данным FNSS, танк обеспечивает высокую огневую мощь и высокий уровень защиты экипажа от огня стрелкового оружия и подрывов на минах. Бронирование корпуса соответствует требованиям STANAG-4569 Level.5 (защита от огня из 25-мм пушки бронебойными боеприпасами с расстояния 500 м). Для повышения защищенности может быть установлена система активной защиты Pulat разработки турецкой ASELSAN.

Машина оборудована компьютеризованной системой управления огнем, стабилизированными дневными / тепловизионными прицелами командира и наводчика, системами боевого управления, пожаротушения, РХБ-защиты и оповещения о лазерном облучении, ПУ дымовых гранат. Танк способен выполнять задачи на различных высотах, в условиях высокой влажности и при температурах от -18 до +55 град. С.